"В фильтре жижа, как "Нутелла": в одном из городов Коми из-под крана течет грязная вода

Жители Печоры жалуются на грязную воду из-под крана. По словам местных, фильтры для питьевой воды забились за один день: внутри появилась какая-то коричневая глина. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” выяснил, из-за чего это произошло.

Как сообщают жители Печоры, грязная вода из-под крана появилась 29 мая. Пить такую жидкость рискованно, а пункты розлива питьевой воды в городе не организованы.

“Фильтр забился в этот же день. Я пошел проверять, а там внутри жижа, как "Нутелла". Нас никто не предупреждал о таком. Сейчас приходится воду для питья покупать. Готовим и стираем на воде из-под крана. В речной части города всегда вода была желтоватого оттенка, но сейчас это ужас”, — прокомментировал ситуацию житель Печоры Алексей Ковалев.

Многие горожане также жаловались на мерзкий запах от такой воды.