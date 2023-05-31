Сыктывкарка убила лопатой свою подругу и спрятала ее тело среди могил, а потом призналась

В столице Коми вынесли приговор сыктывкарке, которая убила знакомую на кладбище, а потом там же спрятала ее тело. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Это произошло в 2016 году. Сыктывкара, которая ранее уже отсидела срок за убийство, отправилась на центральное кладбище со своей знакомой с криминальным прошлым, чтобы навестить могилы родителей. В какой-то момент поминки обратились в ссору, в ходе которой первая ударила вторую лопатой по голове, туловищу и шее, что оказалось для пострадавшей смертельным. Преступница не стала долго думать и спрятала тело прямо на кладбище, среди могил.
Несколько лет родственники погибшей считали, что она просто пропала, но в 2022 году совесть убийцы внезапно заставила ее прийти в полицию с признанием.
Суд учел ранее вынесенный в отношении сыктывкарки приговор и назначил ей 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.