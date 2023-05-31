Жители трех деревень в Коми не могут добраться до больницы из-за режима ЧС

Жители деревни Муфтюга Удорского района Коми из-за чрезвычайной ситуации не могут попасть к врачам. Дороги размыты, поэтому до ближайшей больницы необходимо добираться на лодке, а потом на попутках. Администрация района уверяет, что населенные пункты обеспечены всем необходимым, а перевозка людей осуществляется на лодках. Но местные жители утверждают обратное.

13 мая в трех деревнях, которые расположены на реке Вашка, ввели режим ЧС из-за половодья. Администрация для решения проблемы с размытыми дорогами установила новые временные мосты. Но, по словам местных жителей, они оказались непригодными для использования, так как сильно поднялась вода.

“Пенсионеры, которые крайне тяжело передвигаются и едут на плановую госпитализацию, должны самостоятельно искать лодки, машины, чтобы добраться до места обследования”, — возмущается уроженка Муфтюги.

Как сообщают жители Муфтюги, в деревню Важгорт привезли специальный транспорт, чтобы возить пациентов из отдаленных населенных пунктов.