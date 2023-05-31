Жители трех деревень в Коми не могут добраться до больницы из-за режима ЧС

Жители деревни Муфтюга Удорского района Коми из-за чрезвычайной ситуации не могут попасть к врачам. Дороги размыты, поэтому до ближайшей больницы необходимо добираться на лодке, а потом на попутках. Администрация района уверяет, что населенные пункты обеспечены всем необходимым, а перевозка людей осуществляется на лодках. Но местные жители утверждают обратное.
13 мая в трех деревнях, которые расположены на реке Вашка, ввели режим ЧС из-за половодья. Администрация для решения проблемы с размытыми дорогами установила новые временные мосты. Но, по словам местных жителей, они оказались непригодными для использования, так как сильно поднялась вода.
“Пенсионеры, которые крайне тяжело передвигаются и едут на плановую госпитализацию, должны самостоятельно искать лодки, машины, чтобы добраться до места обследования”, — возмущается уроженка Муфтюги.
Как сообщают жители Муфтюги, в деревню Важгорт привезли специальный транспорт, чтобы возить пациентов из отдаленных населенных пунктов.
"Недавно в Важгорт предоставили хорошую технику, чтоб возить пациентов из отдаленных деревень. Но в транспорте родителям отказали. Мол, вы самостоятельно записались, самостоятельно и езжайте. Вот так. Будут умирать, только тогда приедут за жителями отдаленных деревень", — высказалась жительница Коми.
Основное население деревень — это пенсионеры, которым уже трудно передвигаться самостоятельно. Сейчас, чтобы уехать из Муфтюги, необходимо персечь две реки: Вашка и Пучкома. Также придется искать лодку, а она есть не у всех, а потом найти еще и машину.
Как сообщают местные жители, река Пучкома уже обмелела, и на лодке пересечь ее не проблематично. К этому времени администрация поселения должна была построить мост.
“31 мая приедут автобусы. Перебраться через реку на лодке уже сложно. Мост все еще не готов”, — говорит женщина.
Жители Большая Пучкома решили задать вопрос на счет моста главе поселения.
“Ответьте на вопрос: в среду приедет автобус, мост будет готов? — спрашивает жительница поселения.
”Нет”, — отвечает глава Большой Пучкомы.
Из-за половодья возникли проблемы с продуктами.
“Товар в магазин привозят на лодке, последний раз доставили 19 мая. Основные продукты в магазине имеются, за что спасибо ИП. Но отсутствуют хлеб и свежие молочные продукты. Привозить молочку на лодке нереально”, — пишет уроженка Муфтюги.
Кроме того, из-за отсутствия нормальной дороги, жители деревень не могут получить лекарства.
“Сообщили, что в Усогорске застряла и почта. Ждут посылки, а их не везут. В посылках также лекарства, в которых нуждаются пожилые”, — отметила женщина.
Администрация района прокомментировала ситуацию:
“На реке Северная Цебьюга, Лекью и Ёла подрядчик "Севермост" приступил к ликвидации паводковых разрушений с 29 мая. Работы будут выполнены до 1 июня 2023 года. Мосты через реки Ыя, Шыншор и Кула построены в 2022 году. Работы выполнены по всем правилам и госстандартам. Проезд по автомобильным мостам возобновлен”.