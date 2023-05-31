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Глава Коми рассказал над чем будет работать новый вице-премьер правительства

Глава Коми рассказал над чем будет работать новый вице-премьер правительстваФото пресс-службы главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба представил правительству нового вице-премьера Антона Виноградова. Он же рассказал, чем займется зампред: сферой его деятельности станут инвестиции.

Как отметил руководитель региона, сегодня у правительства республики огромный объем работ по плану диверсификации экономики Коми. Необходимо привлечь порядка 150 миллиардов рублей и создать около шести тысяч новых рабочих мест. Именно поэтому задачей Антона Виноградова станет достижение стопроцентного показателя в этой сфере.

Владимир Уйба подчеркнул, что вице-премьер уже имеет внушительный опыт и на прежнем месте, во время работы в правительстве Бурятии, ему удалось привлечь порядка 150 миллиардов в регион.

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