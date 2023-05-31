Россиянам, у которых есть банковская карта "Мир", дали время до 20 июля

Россиянам, которые пользуются банковскими картами платёжной системы "Мир", сообщили о важных сроках. Финансовый эксперт Валерий Попов уточнил, что у владельцев карт осталось время до 20 июня 2023 года.
Оператор карт "Мир" запустил программу в рамках системы лояльности. По этой программе в настоящее время начисляются определенные бонусы, которые называются "приветами". Их можно получить за путешествия по Калужской, Тульской и Орловской областям. Бонусы начисляют с посещения экскурсий и покупок различных товаров.
При этом обменять бонусы на ценные призы важно до 20 июня, потом они сгорят.
Принять участие в программе смогут те, кто зарегистрировал карту "Мир" к программе лояльности. Бонусы можно обменять на новые экскурсии по интересным местам, скидку на проживание в отелях или скидку на покупки в магазинах и кафе, пишет primpress.