Россиянам, у которых есть банковская карта "Мир", дали время до 20 июля

Россиянам, которые пользуются банковскими картами платёжной системы "Мир", сообщили о важных сроках. Финансовый эксперт Валерий Попов уточнил, что у владельцев карт осталось время до 20 июня 2023 года.

Оператор карт "Мир" запустил программу в рамках системы лояльности. По этой программе в настоящее время начисляются определенные бонусы, которые называются "приветами". Их можно получить за путешествия по Калужской, Тульской и Орловской областям. Бонусы начисляют с посещения экскурсий и покупок различных товаров.