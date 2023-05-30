На кладбище в Сыктывкаре загорелась машина

В Сыктывкаре загорелась машина и здание возле кладбища в местечке Верхний Чов. Как сообщили в МЧС по Коми журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, пострадавших в огне нет.
Пожар произошел 30 мая на территории кладбища в сыктывкарском микрорайоне Верхний Чов. К месту возгорания оперативно приехали пожарно-спасательные подразделения. Известно, что загорелся автомобиль и стена близстоящего здания.
Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается дознавателями Госпожнадзора.
Видео с места пожара смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, в республике ликвидировали все лесные пожары по состоянию на 23 мая 2023 года.