На кладбище в Сыктывкаре загорелась машина

В Сыктывкаре загорелась машина и здание возле кладбища в местечке Верхний Чов. Как сообщили в МЧС по Коми журналисту издания “Про Город Сыктывкар”, пострадавших в огне нет.

Пожар произошел 30 мая на территории кладбища в сыктывкарском микрорайоне Верхний Чов. К месту возгорания оперативно приехали пожарно-спасательные подразделения. Известно, что загорелся автомобиль и стена близстоящего здания.