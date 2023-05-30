Лесничего из Коми задержали за полученную взятку

Как рассказали в региональной пресс-службе МВД, ухтинский лесничий предложил помочь решить вопрос о вырубке леса за деньги.

Правоохранители выяснили, что участковый лесничий Боровского участкового лесничества в Ухте получил денежную сумму в размере 50 тысяч рублей от директора одной из частных организаций. Деньги были переданы в рамках договора о продаже лесных насаждения и дальнейшей передачи их компании. Также этот договор разрешал беспрепятственную приемку лесного участка после вырубки.