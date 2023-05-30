Клиенты Сбера купили рекордное количество обезличенного золота

380 тысяч обезличенных металлических счетов открыли клиенты банка в 2022 году. Это на 107 тысяч больше, чем в 2021-м. Сейчас интерес к покупке драгметаллов в обезличенном виде сохраняется на уровне четвёртого квартала прошлого года.

Суммарно за 2022 год клиенты Сбера приобрели 115 тонн драгметаллов в обезличенном виде, в том числе девять тонн золота. Общая сумма покупок превысила 46,6 миллиардов рублей, причём золота купили на 34,7 миллиардов рублей — в два раза больше, чем годом ранее.