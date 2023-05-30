Июнь на пороге: астролог назвала самые опасные даты первого месяца лета

Эксперт предупредила, что начало лета может стать неспокойным временем, возможны столкновения и трудности в общении между людьми. Рекомендуется соблюдать особую осторожность 3, 4 и 5 июня, так как повышается вероятность несчастных случаев и других неблагоприятных событий.

В целом, на протяжении всего месяца все водители, включая тех, кто еще только осваивает свое мастерство, будут находиться в неблагоприятной ситуации. Положение звезд будет оказывать негативное влияние на функционирование транспортных средств. Кроме того, с 17 по 19 июня людям следует быть особенно осторожными, так как они могут стать жертвами мошенников. По версии астролога в данное время могут вскрыться тайны, измены, финансовые спекуляции. И важно в эти дни не нарушать закон, пишет портал TVventer.ru.