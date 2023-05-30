Июнь на пороге: астролог назвала самые опасные даты первого месяца лета

Специалисты предупреждают, что предстоящие летние месяцы принесут множество сложных дней, которые могут пагубно сказаться на жизни многих людей. Астролог Мария Чернышева перечислила самые опасные даты июня.
Эксперт предупредила, что начало лета может стать неспокойным временем, возможны столкновения и трудности в общении между людьми. Рекомендуется соблюдать особую осторожность 3, 4 и 5 июня, так как повышается вероятность несчастных случаев и других неблагоприятных событий.
В целом, на протяжении всего месяца все водители, включая тех, кто еще только осваивает свое мастерство, будут находиться в неблагоприятной ситуации. Положение звезд будет оказывать негативное влияние на функционирование транспортных средств. Кроме того, с 17 по 19 июня людям следует быть особенно осторожными, так как они могут стать жертвами мошенников. По версии астролога в данное время могут вскрыться тайны, измены, финансовые спекуляции. И важно в эти дни не нарушать закон, пишет портал TVventer.ru.