Сбер открывает свою платформу цифровых активов для новых пользователей

Сбер завершил основной этап пилотирования платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Теперь она доступна всем юридическим лицам ― клиентам Сбера. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера "Финансы будущего: вызовы и возможности", которая состоялась 30 мая.
В марте 2022 года Сбер был включён в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Наша платформа цифровых активов начала свою работу в июле 2022 года. Все эти месяцы мы расширяли функционал, повышали производительность и отказоустойчивость платформы. В тестовом режиме на ней уже прошло 27 выпусков ЦФА. Интерес рынка к этому инструменту постоянно растёт, он упрощает привлечение средств и открывает широкие возможности для цифрового инвестирования. Сегодня платформа находится на этапе перехода к промышленной эксплуатации. Сейчас на платформе могут совершать операции юридические лица, а на следующем этапе мы планируем открыть доступ к платформе и физическим лицам".
Блокчейн-конференция "Финансы будущего: вызовы и возможности" — первый международный форум Сбера для участников блокчейн-отрасли. Блокчейн сегодня — одна из самых обсуждаемых технологий. Её возможности востребованы в различных областях: от государственного управления до здравоохранения и промышленности, от логистики до банковской сферы и страхования. Блокчейн позволяет быстро и точно обмениваться данными, защищает трансакции от внешних изменений и делает их прозрачными, что ускоряет бизнес-процессы. В финансовом секторе блокчейн может обеспечить новую инфраструктуру для выпуска и обращения ценных бумаг, даёт возможность отслеживать платежи и контролировать их назначение.