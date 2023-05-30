Сбер открывает свою платформу цифровых активов для новых пользователей

Сбер завершил основной этап пилотирования платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Теперь она доступна всем юридическим лицам ― клиентам Сбера. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера "Финансы будущего: вызовы и возможности", которая состоялась 30 мая.

В марте 2022 года Сбер был включён в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки.