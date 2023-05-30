С 1 сентября учебный год станет короче: школьников ошарашили новым решением Госдумы

Член комитета Госдумы по просвещению обрадовала учащихся девятых и одиннадцатых классов новым решением.
С 1 сентября 2023 года выпускники смогут сдавать экзамены досрочно, а это значит, что такие школьники смогут раньше закончить учебный год.
По словам Тутовой, выпускникам нужно подать заявление: для участия в ЕГЭ — до 1 февраля, а в ОГЭ — до 1 марта. Понадобятся паспорт и СНИЛС.
К досрочным экзаменам допустят школьников, которые полностью прошли учебный план и получили зачет за итоговое собеседование по русскому языку, пишет "Парламентская газета".