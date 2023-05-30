Исследование Домклик Сбербанка: ипотека в Заполярье

Аналитики Домклик Сбербанка изучили особенности ипотечного рынка за Северным полярным кругом: динамику спроса, предпочтения покупателей, востребованность льготной ипотеки. Также эксперты составили рейтинг топ-15 населённых пунктов Заполярья по количеству ипотечных сделок. Методология расчётов представлена в конце исследования. В Арктическую зону РФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также арктические территории Республики Карелии, Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

Динамика ипотечных сделок

График показывает динамику выдач ипотечных кредитов в населённых пунктах Арктической зоны России за период с января 2022 года по середину мая 2023 года. Помесячная доля ипотечных сделок от общего количества сделок по России указана в основании столбцов в %.

Тренды на ипотечном рынке Заполярья совпадают с общероссийскими: на протяжении рассмотренного периода доля «арктических» сделок в общем количестве выдач по РФ была стабильной — около 2,5%.

Напомним, весной 2022 года, когда Центральный банк значительно повысил ключевую ставку, количество ипотечных сделок в России резко сократилось. Отрицательная динамика наблюдалась и в Арктической зоне: количество выдач снизилось с 3 тысяч до 0,7 тысяч.

Во втором полугодии после нормализации ключевой ставки рынок начал восстанавливаться по всей стране, в том числе в Заполярье: к сентябрю количество сделок на этой территории достигло 2,2 тысяч в месяц.

Пик спроса на рынке жилищного кредитования был зафиксирован в декабре (3 тысяч), когда на фоне заявлений о сворачивании льготной ипотеки россияне начали спешно брать кредиты на покупку жилья в новостройках.

В первом квартале 2023 года, после сезонного спада, рынок Арктической зоны вновь вышел на уровень 2,6 тысяч штук в месяц.

Населённые пункты — лидеры по количеству ипотечных сделок

Эксперты Домклик определили топ-15 населённых пунктов Арктической зоны, где в 2022-м и 2023-м было выдано больше всего ипотечных кредитов.

Топ-15 населённых пунктов по доле ипотечных сделок от общего количества сделок в Арктической зоне за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Параметр указан в %.

Распределение ипотеки по регионам

Рейтинг субъектов РФ по доле ипотечных сделок, заключённых в населённых пунктах Арктической зоны, в общем количестве сделок в Арктической зоне за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Параметр указан в %.

Самое востребованное жильё

Распределение ипотеки в регионах России по типам кредитов, выданных в населённых пунктах Арктической зоны за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.

Из графика видно, что основная доля сделок в 2022–2023 годах, заключённых в Арктической зоне, приходится на вторичный рынок. И, как правило, процент кредитов на первичном рынке ниже общероссийского показателя (24,2%).

Аналитики Домклик полагают, что низкий процент сделок по приобретению строящегося жилья (менее 20% в арктических населённых пунктах Республики Карелии, Мурманской области, Красноярского края и Ненецкого АО) может быть вызван дефицитом предложения. Последний объясняется тем, что застройщикам приходится иметь дело с экстремальными климатическими условиями, сложным рельефом и логистическими трудностями.

Исключение — населённые пункты Архангельской области, где доля кредитов по покупке недвижимости в новостройках (30,6%) значительно превышает общероссийский показатель (24,2%). Однако и объём предложения на первичном рынке достаточно высок относительно других северных регионов.

Так, по данным ДОМ.РФ, в Архангельской области за последние десять лет годовой объём ввода жилья не опускался ниже 300 тысяч квадратных метров, а 2022 год и вовсе выдался рекордным: введено более 460 тысяч квадратных метров. Для сравнения: годовой объём ввода жилья в Мурманской области, как правило, не превышает 60 тысяч квадратных метров (в 2022 году также зафиксирован рекорд — около 180 тысяч квадратных метров).

По сравнению с общероссийским показателем (3,5%) доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в населённых пунктах Арктической зоны в основном значительно ниже, что также объясняется сложными климатическими условиями, удалённым расположением и низкой транспортной доступностью. Исключение — Ненецкий автономный округ (6%) и Республика Карелия (3,5%).

Самые популярные ипотечные программы

Доля кредитов в регионах России, выданных по льготным программам в населённых пунктах Арктической зоны за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «Дальневосточной ипотеке» — фиолетовым. Доля сделок по программам «Сельская ипотека» и «Ипотека для IT» в населённых пунктах Арктической зоны составляет менее 1% от общего количества выдач в регионах. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

В основном льготные программы менее востребованы в населённых пунктах Арктической зоны, чем в целом по России. За 2022–2023 годы выдачи по льготным программам по России составили 32% от всего количества ипотечных сделок. Среди арктических регионов только Чукотский автономный округ (55%) и Архангельская область (33,4%) опередили общероссийский показатель. В остальных арктических субъектах льготная ипотека варьируется в диапазоне от 17 до 29%.

Как и в целом по России, в Арктике популярнее всего «Господдержка». Причём в таких регионах, как Архангельская область (21,7%) и Ямало-Ненецкий АО (18,4%), программа даже более востребована, чем в среднем по России (17,5%). В других арктических регионах доля этой программы от 10 до 15%.

По «Семейной ипотеке», наоборот, нет арктических регионов, которые опережали бы общероссийские данные (11,5%). Популярнее всего она в Архангельской области (11,5%) и двух автономных округах — Ямало-Ненецком и Ненецком (по 9,9%).

Из других льготных программ стоит отметить «Дальневосточную ипотеку»: она составляет 16,6% всех сделок в Чукотском АО. Это объясняется тем, что этот регион (помимо Республики Саха (Якутия), где отсутствуют данные о сделках в Арктической части региона) — единственный субъект РФ с населёнными пунктами Арктической зоны, который входит в Дальневосточный федеральный округ.

« Дальневосточная ипотека» позволяет купить жильё на Дальнем Востоке в среднем под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера. Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретённой недвижимости, при этом проживать в регионе необязательно. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.

Условия для зарплатных клиентов Сбера

Если клиент получает зарплату на карту или счёт в Сбербанке три и более месяца, подтверждать документами свой доход и занятость при оформлении ипотеки не нужно. Информация о стаже работы и зачислениях уже есть у банка. В большинстве случаев для подачи заявки и получения решения по ипотеке зарплатным клиентам Сбера достаточно предоставить копию паспорта.

Ещё одно преимущество получения зарплаты на карту Сбера — сниженная процентная ставка по ряду ипотечных программ (до одного процентного пункта).

Посмотреть актуальные условия и рассчитать ежемесячный платёж можно в калькуляторе на Домклик.

Методология: как и что считали аналитики