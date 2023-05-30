Исследование Домклик Сбербанка: ипотека в Заполярье

Аналитики Домклик Сбербанка изучили особенности ипотечного рынка за Северным полярным кругом: динамику спроса, предпочтения покупателей, востребованность льготной ипотеки. Также эксперты составили рейтинг топ-15 населённых пунктов Заполярья по количеству ипотечных сделок. Методология расчётов представлена в конце исследования.
В Арктическую зону РФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также арктические территории Республики Карелии, Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).
Динамика ипотечных сделок
График показывает динамику выдач ипотечных кредитов в населённых пунктах Арктической зоны России за период с января 2022 года по середину мая 2023 года. Помесячная доля ипотечных сделок от общего количества сделок по России указана в основании столбцов в %.
Тренды на ипотечном рынке Заполярья совпадают с общероссийскими: на протяжении рассмотренного периода доля «арктических» сделок в общем количестве выдач по РФ была стабильной — около 2,5%.
Напомним, весной 2022 года, когда Центральный банк значительно повысил ключевую ставку, количество ипотечных сделок в России резко сократилось. Отрицательная динамика наблюдалась и в Арктической зоне: количество выдач снизилось с 3 тысяч до 0,7 тысяч.
Во втором полугодии после нормализации ключевой ставки рынок начал восстанавливаться по всей стране, в том числе в Заполярье: к сентябрю количество сделок на этой территории достигло 2,2 тысяч в месяц.
Пик спроса на рынке жилищного кредитования был зафиксирован в декабре (3 тысяч), когда на фоне заявлений о сворачивании льготной ипотеки россияне начали спешно брать кредиты на покупку жилья в новостройках.
В первом квартале 2023 года, после сезонного спада, рынок Арктической зоны вновь вышел на уровень 2,6 тысяч штук в месяц.
Населённые пункты — лидеры по количеству ипотечных сделок
Эксперты Домклик определили топ-15 населённых пунктов Арктической зоны, где в 2022-м и 2023-м было выдано больше всего ипотечных кредитов.
Топ-15 населённых пунктов по доле ипотечных сделок от общего количества сделок в Арктической зоне за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Параметр указан в %.
Распределение ипотеки по регионам
Рейтинг субъектов РФ по доле ипотечных сделок, заключённых в населённых пунктах Арктической зоны, в общем количестве сделок в Арктической зоне за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Параметр указан в %.
Самое востребованное жильё
Распределение ипотеки в регионах России по типам кредитов, выданных в населённых пунктах Арктической зоны за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.
Из графика видно, что основная доля сделок в 2022–2023 годах, заключённых в Арктической зоне, приходится на вторичный рынок. И, как правило, процент кредитов на первичном рынке ниже общероссийского показателя (24,2%).
Аналитики Домклик полагают, что низкий процент сделок по приобретению строящегося жилья (менее 20% в арктических населённых пунктах Республики Карелии, Мурманской области, Красноярского края и Ненецкого АО) может быть вызван дефицитом предложения. Последний объясняется тем, что застройщикам приходится иметь дело с экстремальными климатическими условиями, сложным рельефом и логистическими трудностями.
Исключение — населённые пункты Архангельской области, где доля кредитов по покупке недвижимости в новостройках (30,6%) значительно превышает общероссийский показатель (24,2%). Однако и объём предложения на первичном рынке достаточно высок относительно других северных регионов.
Так, по данным ДОМ.РФ, в Архангельской области за последние десять лет годовой объём ввода жилья не опускался ниже 300 тысяч квадратных метров, а 2022 год и вовсе выдался рекордным: введено более 460 тысяч квадратных метров. Для сравнения: годовой объём ввода жилья в Мурманской области, как правило, не превышает 60 тысяч квадратных метров (в 2022 году также зафиксирован рекорд — около 180 тысяч квадратных метров).
По сравнению с общероссийским показателем (3,5%) доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в населённых пунктах Арктической зоны в основном значительно ниже, что также объясняется сложными климатическими условиями, удалённым расположением и низкой транспортной доступностью. Исключение — Ненецкий автономный округ (6%) и Республика Карелия (3,5%).
Самые популярные ипотечные программы
Доля кредитов в регионах России, выданных по льготным программам в населённых пунктах Арктической зоны за период с января 2022 года по первую половину мая 2023 года. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по «Дальневосточной ипотеке» — фиолетовым. Доля сделок по программам «Сельская ипотека» и «Ипотека для IT» в населённых пунктах Арктической зоны составляет менее 1% от общего количества выдач в регионах. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
В основном льготные программы менее востребованы в населённых пунктах Арктической зоны, чем в целом по России. За 2022–2023 годы выдачи по льготным программам по России составили 32% от всего количества ипотечных сделок. Среди арктических регионов только Чукотский автономный округ (55%) и Архангельская область (33,4%) опередили общероссийский показатель. В остальных арктических субъектах льготная ипотека варьируется в диапазоне от 17 до 29%.
Как и в целом по России, в Арктике популярнее всего «Господдержка». Причём в таких регионах, как Архангельская область (21,7%) и Ямало-Ненецкий АО (18,4%), программа даже более востребована, чем в среднем по России (17,5%). В других арктических регионах доля этой программы от 10 до 15%.
По «Семейной ипотеке», наоборот, нет арктических регионов, которые опережали бы общероссийские данные (11,5%). Популярнее всего она в Архангельской области (11,5%) и двух автономных округах — Ямало-Ненецком и Ненецком (по 9,9%).
Из других льготных программ стоит отметить «Дальневосточную ипотеку»: она составляет 16,6% всех сделок в Чукотском АО. Это объясняется тем, что этот регион (помимо Республики Саха (Якутия), где отсутствуют данные о сделках в Арктической части региона) — единственный субъект РФ с населёнными пунктами Арктической зоны, который входит в Дальневосточный федеральный округ.
«Дальневосточная ипотека» позволяет купить жильё на Дальнем Востоке в среднем под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на «Дальневосточную ипотеку» в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера. Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретённой недвижимости, при этом проживать в регионе необязательно. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.
Условия для зарплатных клиентов Сбера
Если клиент получает зарплату на карту или счёт в Сбербанке три и более месяца, подтверждать документами свой доход и занятость при оформлении ипотеки не нужно. Информация о стаже работы и зачислениях уже есть у банка. В большинстве случаев для подачи заявки и получения решения по ипотеке зарплатным клиентам Сбера достаточно предоставить копию паспорта.
Ещё одно преимущество получения зарплаты на карту Сбера — сниженная процентная ставка по ряду ипотечных программ (до одного процентного пункта).
Посмотреть актуальные условия и рассчитать ежемесячный платёж можно в калькуляторе на Домклик.
Методология: как и что считали аналитики
Аналитики Домклик изучили ипотечный рынок в опорных населённых пунктах Российской Арктики, расположенных за Северным полярным кругом, с численностью более 500 человек. Анализировались такие характеристики ипотечного рынка, как динамика количества ипотечных сделок, распределение ипотеки по типам недвижимости, доля сделок по льготным программам. Результаты исследования основаны на анализе ипотечных кредитов Сбера, выданных с января 2022 года по середину мая 2023 года.