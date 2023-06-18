Фельдшер из Сыктывкара рассказала, как мужчина выпал из окна прямо перед машиной "скорой"

18 июня в России ежегодно отмечают День медицинского работника. Журналист портала ”Про Город” пообщался с сотрудником станции скорой помощи в Сыктывкаре и узнал, какие вызовы чаще всего поступают врачам и почему это тяжелая работа.

Елене Кондрацкой 32 года, она работает на Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи с 2016 года и любит свою работу. Девушка объяснила, почему решила выбрать именно эту профессию:

”Работаю с 2016 года, пошла работать в “скорую” сразу после института. Выбрала работу в скорой помощи, так как не хотелось просто сидеть целыми днями, а эта работа более активная, всегда в движении. В студенческие годы я работала в регистратуре поликлиники и решила, что больше я туда точно не вернусь. В “скорой” намного больше нравится”, — поделилась Елена.

Девушка рассказала о самых сложных сменах за все время работы в “скорой”:

