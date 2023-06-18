Фельдшер из Сыктывкара рассказала, как мужчина выпал из окна прямо перед машиной "скорой"

18 июня в России ежегодно отмечают День медицинского работника. Журналист портала ”Про Город” пообщался с сотрудником станции скорой помощи в Сыктывкаре и узнал, какие вызовы чаще всего поступают врачам и почему это тяжелая работа.
Елене Кондрацкой 32 года, она работает на Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи с 2016 года и любит свою работу. Девушка объяснила, почему решила выбрать именно эту профессию:
”Работаю с 2016 года, пошла работать в “скорую” сразу после института. Выбрала работу в скорой помощи, так как не хотелось просто сидеть целыми днями, а эта работа более активная, всегда в движении. В студенческие годы я работала в регистратуре поликлиники и решила, что больше я туда точно не вернусь. В “скорой” намного больше нравится”, — поделилась Елена.
Девушка рассказала о самых сложных сменах за все время работы в “скорой”:
”Максимум за смену у меня было 25 вызовов, это произошло во время пандемии в 2019 году. Тогда было очень тяжело работать, так как приходилось приезжать на вызовы в специальном костюме, а иногда даже в противогазе. Очень жарко и тяжело так работать, особенно учитывая количество вызовов”.
Елена объяснила, с какими сложностями ей пришлось столкнуться в начале работы:
”В первое время с непривычки было очень тяжело работать. Сложно было морально, так как люди очень разные, тяжело найти подход. Также трудно сказать человеку, что его близкий умер, либо смертельно болен, некоторые вообще не воспринимают это. Тяжело, когда умирают молодые, либо происходят какие-то внезапные смерти вследствие травм. Сейчас это уже привычно для меня, с годами ко всему привыкаешь”.
Девушка рассказала, какие вызовы чаще всего поступают в “скорую”:
”Больше всего вызовов с хроническими заболеваниями, но бывают и аварии, в том числе, сложные и тяжелые, но для этого у нас есть специальная бригада, которая предназначена для ДТП и падения с высоты. Наша бригада общепрофильная, в основном специализируемся на кардио- и сердечно-сосудистых заболеваниях. Но если нет определенной бригады для вызова, то едет бригада, которая свободна, в том числе и наша”.
Сотрудница скорой поделилась интересным случаем, с которым она столкнулась на работе:
”Был необычный случай. Мужчину заперли дома, чтобы он не пил, так как он алкоголик, а он попытался сбежать через окно с пятого этажа. Мужчина хотел спуститься по проводу, но когда встал на подоконник, у него случился приступ эпилепсии и он упал с окна, а приземлился прямо перед нашей машиной скорой помощи. Ему повезло, так как мы сразу оказали ему первую помощь и отвезли в больницу. Травмы были серьезные, но он восстановился”.
Девушка рассказала, что в детстве не хотела стать врачом, но сейчас работа в “скорой” ей нравится:
”В старших классах хотела стать кинологом, потому что люблю животных. Но родители настояли на медицине и я поступила в медицинский институт. Сначала была не особо довольна, но сейчас меня все вполне устраивает, да, и дома у меня живут две собаки, так что в какой-то мере подростковое желание осуществилось”.
Елена поделилась воспоминаниями о студенческих годах:
”Учиться было очень тяжело, особенно в первые три года. После школы — это непривычная нагрузка, которая примерно в пять раз больше школьной. Много новых предметов, они все начинаются одновременно и сразу. В первые три года закладывается основной фундамент знаний, а после этого уже постепенно становится все проще и проще. Но сейчас уже, вспоминая это, кажется, что это так легко и почему нельзя было все сразу выучить”.
Фельдшер скорой помощи рассказала о графике и заработной плате:
”График работы “сутки через трое” — это еще вполне нормально, но бывает и такое, когда приходится кого-то подменять и получается сутки через сутки. В таком случае нагрузка уже большая. Зарплата вполне устраивает. Работа мне нравится, коллектив очень хороший, дружеская атмосфера”.
Елена описала свой отдых вне рабочего времени:
”В свободное от работы время мне нравится заниматься активным отдыхом, например, кататься на снегоходах, ходить на рыбалку и отдыхать на природе”.