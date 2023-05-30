В Сыктывкаре возле набережной построят культурно-развлекательный центр

В Сыктывкаре территорию на набережной оградили забором. Горожане высказывают беспокойство и непонимание о том, что за здание будут строить около Кировского парка. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какой объект построят для горожан и каких размеров он будет.

Под зоной парка имени Кирова со стороны гостиницы "Югор" в начале мая началось строительство — территория ограждена забором. Администрация Сыктывкара объяснила, какой объект планируется построить возле Кировского парка: