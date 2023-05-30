В Сыктывкаре возле набережной построят культурно-развлекательный центр

В Сыктывкаре территорию на набережной оградили забором. Горожане высказывают беспокойство и непонимание о том, что за здание будут строить около Кировского парка. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какой объект построят для горожан и каких размеров он будет.
Под зоной парка имени Кирова со стороны гостиницы "Югор" в начале мая началось строительство — территория ограждена забором. Администрация Сыктывкара объяснила, какой объект планируется построить возле Кировского парка:
“В этом месте планируется строить центр культуры и отдыха. Пока проведена только подготовительная работа по ограждению площадки. Разрешение на строительство этого объекта администрацией города не выдавалось. Сейчас проект направлен инициатору строительства на доработку, так как не согласован вид фасадов”, — сообщили в пресс-службе администрации.
Также из проектной документации известно, что общая площадь объекта — 735 квадратных метров, площадь застройки — 762 квадратных метра, высота — девять метров, а этажей в здании будет два.
Напомним, что ранее сыктывкарцам представили проект новой набережной возле Кировского парка. Главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг опубликовал на своей странице в соцсетях эскизы и показал, как будет выглядеть новая благоустроенная набережная с променадом, велодорожками, игровыми и спортивными площадками, качелями и кинотеатром под открытым небом. Экспертизу проект прошел еще в 2021 году, но финансирование на него до сих пор не нашли.