Даты названы: когда в Сыктывкаре полностью отключат воду

В столице Коми полностью отключат водоснабжение. Ее остановка пройдет в два этапа, о чем сообщил директор ОАО "Сыктывкарский водоканал" Андрей Селиванов во время планерки в мэрии.

Так, согласно плану, для минимизации неудобств горожан, отключение пройдет не одновременно. Первый этап запланирован на 5 июля. Воду перекроют в микрорайоне Орбита от улицы Печорской, а также в Верхнем и Нижнем Чове. Это произойдет в 08:00.