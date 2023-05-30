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Даты названы: когда в Сыктывкаре полностью отключат воду

Даты названы: когда в Сыктывкаре полностью отключат воду

В столице Коми полностью отключат водоснабжение. Ее остановка пройдет в два этапа, о чем сообщил директор ОАО "Сыктывкарский водоканал" Андрей Селиванов во время планерки в мэрии.

Так, согласно плану, для минимизации неудобств горожан, отключение пройдет не одновременно. Первый этап запланирован на 5 июля. Воду перекроют в микрорайоне Орбита от улицы Печорской, а также в Верхнем и Нижнем Чове. Это произойдет в 08:00.

Второй этап стартует 19 июля, также с 08:00. Под отключение попадут оставшаяся часть города и село Выльгорт.

Отключение необходимо для техобслуживания оборудования, задействованного в технологических процессах.

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