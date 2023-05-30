Куда сходить на День защиты детей в Сыктывкаре: афиша мероприятий

1 июня во всем мире ежегодно отмечается Международный день защиты детей. “Про Город” подготовил подборку мест и событий для сыктывкарцев, которые можно посетить в этот праздник.
Детский спектакль “Мэри Поппинс”
- Время: 11:00 и 14:00
- Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход — 300-350 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Семейный экофестиваль "ЭкоДом — Республика Коми"
- Время: 11:00
- Адрес: Ботанический сад СГУ, ул. Коммунистическая, 25.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Детский фестиваль-конкурс национальных культур "Венок дружбы"
- Время: 15:00
- Адрес: Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, ул. Бабушкина, 4.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Культурно-развлекательная программа “Праздник детства”
- Время: 12:00
- Адрес: Центр Коми культуры, ул. Бабушкина, 31.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-классы “Улитка на склоне”, "Кораблик детства”
- Время: 12:00
- Адрес: Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака, ул. Советская, 20.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: +6
Игровой час “Пусть детство звонкое смеется!”
- Время: 10:00
- Адрес: Детская библиотека "Радуга", ул. Славы, 32.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Уличная акция “Шелестим”
- Время: 15:00
- Адрес: сквер за общежитием СГУ, ул. Коммунистическая, 72
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Районная утренняя зарядка
- Время: 08:00
- Адрес: парковая зона по ул. Славы.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Концерт “Оркестровые струнные инструменты”
- Время: 17:30
- Адрес: Национальная галерея Республики Коми, ул. Кирова, 44.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Закрытие 83-го концертного сезона
- 1 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61.
- Вход — 400-700 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Концерт “Все мы родом из детства”
- Время: 18:00
- Адрес: Эжвинский дворец культуры бумажников, ул. Мира, 10/1.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Физкультурно-спортивное мероприятие “Праздник детства”
- Время: 10:00
- Адрес: ”Спортивная школа №1”, ул. Первомайская, 76.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Тематическая маршрутная игра “Планета детей”
- Время: 10:00
- Адрес: площадка ул. Славы, Слободская площадь.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Общегородское мероприятие “Счастливое детство”
- Время: 11:00
- Адрес: МАУДО “ДШИ” Димитрова, 1/3 на территории перед школой
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Фестиваль детских фильмов “Солнышко в ладошках”
- Время: 12:00
- Адрес: ЦДК “Октябрь”, ул. Советская, 53.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Интеллектуальная игра “Умом-разумом смекай”
- Время: 12:00
- Адрес: Центральная городская библиотека, ул. Ленина, 78.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Праздник детства “Вот компания какая”
- Время: 10:00
- Адрес: Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Праздничная программа “Территория веселья”
- Время: 12:00
- Адрес: Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Игра-викторина "Моя Парма"
- Время: 10:00
- Адрес: МБУК “Музей им. Н.М. Дьяконова”, ул. Маяковского, 3.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Конкурс рисунков на асфальте “Царство цветов”
- Время: в течение всего дня
- Адрес: Библиотека-филиал №15 “Шондi войт”, ул. Мира, 6.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Празднично-игровая программа “Давайте за руки возьмемся”
- Время: 11:00
- Адрес: Библиотека-филиал № 9, ул. Карла Маркса, 168.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Развлекательно-игровая программа “Детство – лучшая планета”
- Время: 12:00
- Адрес: Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 19.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Праздник “Адрес детства — лето”
- Время: 12:00
- Адрес: Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Литературный час “Журнал “Би кинь” в гостях у библиотеки”
- Время: 11:00
- Адрес: Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 13.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Праздничная программа ко Дню защиты детей “Солнце. Дети. Счастье”
- Время: 13:00
- Адрес: Библиотека-филиал № 3, ул.
- Магистральная, 23.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Мероприятие ко Дню защиты детей
- Время: 12:00
- Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”,
- Коммунистическая, 34.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+