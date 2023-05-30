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Куда сходить на День защиты детей в Сыктывкаре: афиша мероприятий

Куда сходить на День защиты детей в Сыктывкаре: афиша мероприятийФото из архива "Про Город Сыктывкар"

1 июня во всем мире ежегодно отмечается Международный день защиты детей. “Про Город” подготовил подборку мест и событий для сыктывкарцев, которые можно посетить в этот праздник. 

Детский спектакль “Мэри Поппинс”

  • Время: 11:00 и 14:00
  • Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход — 300-350 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Семейный экофестиваль "ЭкоДом — Республика Коми"

  • Время: 11:00
  • Адрес: Ботанический сад СГУ, ул. Коммунистическая, 25.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Детский фестиваль-конкурс национальных культур "Венок дружбы"

  • Время: 15:00
  • Адрес: Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, ул. Бабушкина, 4.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Культурно-развлекательная программа “Праздник детства” 

  • Время: 12:00
  • Адрес: Центр Коми культуры, ул. Бабушкина, 31. 
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-классы “Улитка на склоне”, "Кораблик детства” 

  • Время: 12:00
  • Адрес: Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака, ул. Советская, 20.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: +6

Игровой час “Пусть детство звонкое смеется!”

  • Время: 10:00
  • Адрес: Детская библиотека "Радуга", ул. Славы, 32.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Уличная акция “Шелестим”

  • Время: 15:00
  • Адрес: сквер за общежитием СГУ, ул. Коммунистическая, 72
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Районная утренняя зарядка 

  • Время: 08:00
  • Адрес: парковая зона по ул. Славы. 
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Концерт “Оркестровые струнные инструменты”

  • Время: 17:30
  • Адрес: Национальная галерея Республики Коми, ул. Кирова, 44.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Закрытие 83-го концертного сезона

  • 1 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61.
  • Вход — 400-700 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Концерт “Все мы родом из детства”

  • Время: 18:00
  • Адрес: Эжвинский дворец культуры бумажников, ул. Мира, 10/1.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Физкультурно-спортивное мероприятие “Праздник детства”

  • Время: 10:00
  • Адрес: ”Спортивная школа №1”, ул. Первомайская, 76.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Тематическая маршрутная игра “Планета детей” 

  • Время: 10:00
  • Адрес: площадка ул. Славы, Слободская площадь.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Общегородское мероприятие “Счастливое детство”

  • Время: 11:00
  • Адрес: МАУДО “ДШИ” Димитрова, 1/3 на территории перед школой
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Фестиваль детских фильмов “Солнышко в ладошках” 

  • Время: 12:00
  • Адрес: ЦДК “Октябрь”, ул. Советская, 53.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Интеллектуальная игра “Умом-разумом смекай” 

  • Время: 12:00
  • Адрес: Центральная городская библиотека, ул. Ленина, 78.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Праздник детства “Вот компания какая”

  • Время: 10:00
  • Адрес: Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Праздничная программа “Территория веселья”

  • Время: 12:00
  • Адрес: Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Игра-викторина "Моя Парма"

  • Время: 10:00
  • Адрес: МБУК “Музей им. Н.М. Дьяконова”, ул. Маяковского, 3. 
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Конкурс рисунков на асфальте “Царство цветов”

  • Время: в течение всего дня
  • Адрес: Библиотека-филиал №15 “Шондi войт”, ул. Мира, 6.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Празднично-игровая программа “Давайте за руки возьмемся”

  • Время: 11:00
  • Адрес: Библиотека-филиал № 9, ул. Карла Маркса, 168.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Развлекательно-игровая программа “Детство – лучшая планета” 

  • Время: 12:00
  • Адрес: Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 19.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Праздник “Адрес детства — лето”

  • Время: 12:00
  • Адрес: Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Литературный час “Журнал “Би кинь” в гостях у библиотеки”

  • Время: 11:00
  • Адрес: Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 13.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Праздничная программа ко Дню защиты детей “Солнце. Дети. Счастье” 

  • Время: 13:00
  • Адрес: Библиотека-филиал № 3, ул.
  • Магистральная, 23.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Мероприятие ко Дню защиты детей

  • Время: 12:00
  • Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”,
  • Коммунистическая, 34.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

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