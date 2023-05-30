“Я была парализована”: ухтинка пытается попасть на реабилитацию, но получает отказы

Жительница Коми сообщила в соцсетях, что ей отказывают в направлениях на лечение за пределами региона. При этом в учреждениях якобы ссылаются на соответствующее указание республиканского Минздрава. “Про Город” разобрался в ситуации.

Ухтинка рассказала в соцсетях о странном поведении врачей.

“В 2022 году я ездила на лечение в реабилитационный центр в Таганроге по направлению. Врачи мне посоветовали снова туда попасть. Я записалась еще в октябре. Назначили мне дату на 20 апреля 2023 года. Пришло время собирать документы и проходить обследования. А врач сообщила, что вышло распоряжение: больных из Коми не отправлять на лечение за пределы республики. Направление мне не дадут! Занавес, – написала женщина.

Она рассказала, что при этом ни на какие конкретные документы в больнице не ссылаются.