“Я была парализована”: ухтинка пытается попасть на реабилитацию, но получает отказы

Жительница Коми сообщила в соцсетях, что ей отказывают в направлениях на лечение за пределами региона. При этом в учреждениях якобы ссылаются на соответствующее указание республиканского Минздрава. “Про Город” разобрался в ситуации.
Ухтинка рассказала в соцсетях о странном поведении врачей.
“В 2022 году я ездила на лечение в реабилитационный центр в Таганроге по направлению. Врачи мне посоветовали снова туда попасть. Я записалась еще в октябре. Назначили мне дату на 20 апреля 2023 года. Пришло время собирать документы и проходить обследования. А врач сообщила, что вышло распоряжение: больных из Коми не отправлять на лечение за пределы республики. Направление мне не дадут! Занавес, – написала женщина.
Она рассказала, что при этом ни на какие конкретные документы в больнице не ссылаются.
“Сначала предложили вместо Таганрога эжвинский реабилитационный центр. Но мне не понравились отзывы и я отказалась. А в направлении за пределы Коми мне отказали. Как оказалось, реабилитационный центр в Таганроге не входит в список федеральных реабилитационных центров. Списка федеральных мне так и не показали, чтобы проверить это. Я спросила, почему в прошлом году мне дали направление туда, а в этом отказали. Ответили, мол, потому что в прошлом году не было центра в Эжве”, – рассказала жительница Коми.
Женщина хочет попасть именно в Таганрог, поскольку уверена – именно там ее смогут поднять на ноги.
“После перенесенного клещевого энцефалита я была полностью парализована и прогнозы были плохие. Мне бесплатно помогал мастер-массажист, который приходил ко мне ежедневно и бесплатно массировал мои руки и ноги несколько месяцев, поднял меня. Сейчас я могу вставать, проблем много. Я колясочник и не буду описывать всей боли, через которую иду третий год. На всех приемах я озвучиваю свои проблемы и врач пытается мне помочь! Но болезнь тяжелая и регламента лечения нет. Поэтому я пробую все. В Таганроге видела людей, которых привозили на колясках и там их поднимали! Вот когда такие истории будут с Эжвинским центром, то и туда потянутся люди”, – подытожила женщина.
Сначала в Минздраве Коми сообщили, что это недопонимание, но 24 мая глава ведомства Игорь Дягилев вновь высказался на эту тему на рабочем совещании комиссии в Госсовете Коми. Он заявил, что странное распоряжение необходимо для того, чтобы экономить средства – деньги очень нужны на покупку нового оборудования и ремонта больниц.
“Чтобы у нас не утекали деньги и оставались в республике, мы сейчас проводим большую работу. Наверняка вы слышали, что якобы Минздрав запрещает направлять пациентов в Киров. Это, в том числе, чтобы деньги оставались здесь, в республике, миллиард с лишним не утекал к соседям и они жили хорошо за счет денег республики, а мы не могли покупать оборудование и ремонтировать помещения. В этом году мы уже за три месяца сэкономили порядка 100 или 150 миллионов рублей. На эти деньги мы сейчас платим зарплаты, ремонтируем, покупаем оборудование”, – рассказал Игорь Дягилев.
А это законно?
Корреспондент издания “Про Город” связался с юристом Дарьей Пухтинской и попросил объяснить, законно ли женщине отказали в направлении в федеральное медучреждение и что делать в схожей ситуации.
“Мне не удалось в открытом доступе в сети Интернет обнаружить именно региональное “распоряжение” Минздрава Коми, речь о котором, идет в опубликованных новостях. Однако застрахованный гражданин вправе обратиться за получением специализированной медицинской помощи в медицинское учреждение за пределами субъекта России, в котором ему выдали страховой полис, по направлению лечащего врача. Таким образом, гражданин вправе получить медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий за пределами региона, в котором выдан медицинский полис”, – объяснила юрист.
Судебная практика при этом поддерживает позицию свободы выбора в различных спорах в похожих ситуациях. Юрист приводит пример по базовой программе:
“В Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2022 N 17АП-12105/2022-АК по делу N А60-13161/2022 указано: “Медицинские организации, а также лица, нуждающиеся в медицинской помощи, не должны нести негативные последствия за недостатки планирования и организации оказания медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования. Граждане России имеют право на получение медицинской помощи по базовой программе ОМС на всей территории РФ. Отказ в оказании медицинской помощи лицам, застрахованным в других субъектах РФ, при наличии этих документов является неправомерным”, – сообщила Дарья Пухтинская.
Главное, что необходимо для того, чтобы получить медицинскую помощь в другом регионе – направление от врача.
“Аналогично указано и в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.04.2023 N Ф08-1204/2023 по делу N А22-1216/2022: “Получение направления лечащего врача медицинской организации, выбранной застрахованным лицом в соответствии с Приказом N 1342н, является одним из обязательных условий для получения специализированной плановой медицинской помощи застрахованными лицами как по месту жительства, так и в медицинской организации за пределами субъекта Российской Федерации, в котором проживает застрахованное лицо”, – рассказала специалист.
Юрист объясняет, что при выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой.
“В случае, если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный территориальной программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации”, – подчеркнула юрист.
Как поступать в подобной ситуации?
К сожалению, доподлинно неизвестно, на основании чего именно жительнице Ухты отказали в направлении в медцентр другого региона. Но юрист Дарья Пухтинская напоминает, что есть отдельный порядок направления застрахованных лиц в федеральные медицинские организации.
“Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях являются: а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого лечения; б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования; в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний; г) необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта; д) необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных случаях и (или) в случаях комплексной предоперационной подготовки у пациентов с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для последующего лечения; е) необходимость повторной госпитализации по рекомендации федеральной медицинской организации”, – объяснила Дарья Пухтинская.
Кроме этого закон дает пациенту право обратиться в федеральный медцентр с просьбой о госпитализации напрямую.
“Если есть результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз, пациент может самостоятельно обратиться в федеральную медицинскую организацию для оказания медицинской помощи. В этом случае нужно положительное решение учреждения по поводу госпитализации и сопутствующие документы. Насколько я видела на практике, лечебные учреждения далее даже обмениваются между собой документами в электронной форме. Для начала рекомендую обратиться с интересующими вопросами или жалобами к главному врачу медучреждения, где отказывают в выдаче направления, как минимум получить нормативную аргументацию. Далее, если есть основания для направления и отказ действительно не обоснован, стоит обратиться в компетентные органы власти, включая прокуратуру, Минздрав и суд”, – подытожила юрист.