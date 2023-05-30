Стюардесса назвала самое грязное место в самолете, о котором не подозревают пассажиры

И нет, это не туалет. Пользовательница Reddit под ником HausofDarling, много лет проработавшая стюардессой, ответила на вопросы о том, какие грязные секреты нужно знать, находясь на борту. И "грязные секреты" в данном случае не фигура речи, пишет портал Super.ru.

По словам женщины, в самолете есть место, которое никогда не дезинфицируется, хотя им пользуются все пассажиры. Речь о кармане впереди стоящего кресла. В него очень любят складывать всякий мусор: от влажных салфеток и косметичек до носков, трусов, использованной жвачки, огрызков от яблок и тому подобного. Поэтому стюардесса советует никогда не помещать туда ноутбук или смартфон, как это делают многие.

Кроме того, бортпроводница рекомендует брать в полет дезинфицирующие средства, особенно если вы летите на короткое расстояние. Дело в том, что в таких случаях зачастую самолет просто "разворачивают" и экипаж не успевает как следует убраться перед следующим рейсом. Ну и наконец, самый шокирующий лайфхак: стюардесса советует не класть еду прямо на откидной столик. Во время обеда следите, чтобы ваш сэндвич или пирожок лежал на подносе или в крайнем случае на салфетке.