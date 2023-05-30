Море денег и любви: астролог Тамара Глоба назвала главного счастливчика этого лета

Известный астролог назвала только один знак Зодиака, который уже в июне этого года получит от Вселенной все блага, о каких не мог и мечтать. Эти люди сами обалдеют от тех успехов, которых смогут достичь.

Главным счастливчиком наступающего лета станет Телец. Тамара Глоба считает, что белая полоса у этих ребят затянется, у некоторых даже до конца года. Одиноким Тельцам повезет в любви - они встретят своего человека, с которым смогут построить крепкий союз. Те из Тельцов, у кого есть семья, смогут гармонизировать отношения со второй половинкой и решить какие-то давние конфликты.