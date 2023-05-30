Быстрая старость и депрессия: врач из Сыктывкара рассказала, чем опасны белые ночи

В Сыктывкаре с 30 мая отключат уличное освещение из-за белых ночей. Каждый год, начиная с конца апреля, в Коми ночь становится все короче, а уже к концу мая темнеть перестает и вовсе. Несмотря на всю красоту этого периода, белые ночи могут нанести серьезный вред здоровью. Журналист издания “Про Город” пообщался с сыктывкарским врачом-терапевтом Марией Глухих и узнал, чем опасно это явление для организма человека.

Как белые ночи влияют на организм человека?

“При наступлении белых ночей у человека сбиваются биоритмы, нарушается выработка мелатонина и как следствие нарушение сна”.

Правда ли, что человек начинает быстрее стареть из-за этого явления?