Быстрая старость и депрессия: врач из Сыктывкара рассказала, чем опасны белые ночи

В Сыктывкаре с 30 мая отключат уличное освещение из-за белых ночей. Каждый год, начиная с конца апреля, в Коми ночь становится все короче, а уже к концу мая темнеть перестает и вовсе. Несмотря на всю красоту этого периода, белые ночи могут нанести серьезный вред здоровью. Журналист издания “Про Город” пообщался с сыктывкарским врачом-терапевтом Марией Глухих и узнал, чем опасно это явление для организма человека.
Как белые ночи влияют на организм человека?
“При наступлении белых ночей у человека сбиваются биоритмы, нарушается выработка мелатонина и как следствие нарушение сна”.
Правда ли, что человек начинает быстрее стареть из-за этого явления?
“Правда. При снижении уровня мелатонина замедляются обменные процессы, нарушается работа эндокринной системы, уменьшается антиоксидантное действие мелатонина, дезинтоксикационное, повышается тревожность и человек начинает быстрее стареть”.
Есть ли какие-то позитивные воздействия на организм во время белых ночей?
“Конечно, есть. В период белых ночей у людей усиливается романтическое настроение, вырабатывается гормон радости — серотонин, который положительно влияет на наш иммунитет”.
Как уберечь свой организм во время белых ночей?
“Шторы блэкаут, которые полностью не пропускают свет в комнату и качественная маска для сна — это вариант помощи для хорошего самочувствия и выработки мелатонина во время белых ночей”.
Насколько важен сон для человека? Сколько часов нужно спать?
“Сон для человека очень важен. Это основная составляющая здоровой жизни. Для восстановления сил взрослому человеку нужно спать не менее 7-8 часов. Чтобы добиться здорового сна, нужно соблюдать режим, спать в хорошо проветриваемом помещении и на удобном матрасе. Убрать все раздражители: телефон, телевизор. Перед сном не переедать, не употреблять кофеинсодержащих напитков. Если проблемы со сном продолжают сохраняться, то обсудить с врачом возможность приема препаратов, содержащих мелатонин”.
Нужно ли переезжать в другой регион во время белых ночей?
“Я считаю, что переезжать в другой регион во время белых ночей не надо. Ведь этот период недолог, а пути решения проблемы со сном существуют”.