В Коми умерла Анна Епова — последний ветеран ВОВ Усть-Куломского района

В Усть-Куломском районе умерла последний ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Епова. Ей было 102 ода. Об этом сообщили в администрации района.

Анна родилась в Кировской области, в 1942 году попала в Московскую службу ВНОС, что расшифровывается как Воздушное наблюдение – Оповещение – Связь. Победу Анна Ивановна встретила в звании ефрейтора. В 1949 году приехала в Коми, где и осталась жить вместе с мужем. 10 лет работала библиотекарем, еще 14 лет - заведующим общим отделом райкома партии, 10 лет - инструктором в отделе соцобеспечения.