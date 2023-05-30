Певицу Славу экстренно госпитализировали

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) госпитализирована с подозрением на воспаление легких. Об этом ТАСС сообщил директор артистки Николай Макаров. "Ее госпитализировали. Подозрение на воспаление легких, но это не факт", – рассказал он.

Макаров уточнил, что певица находится в сознании. По его словам, "в какой-то момент" Славе стало нехорошо, у нее поднялась температура. Сейчас артистка проходит обследование для уточнения диагноза. "Ждем результаты анализов", – заключил Макаров.