Певицу Славу экстренно госпитализировали

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) госпитализирована с подозрением на воспаление легких. Об этом ТАСС сообщил директор артистки Николай Макаров.
"Ее госпитализировали. Подозрение на воспаление легких, но это не факт", – рассказал он.
Макаров уточнил, что певица находится в сознании. По его словам, "в какой-то момент" Славе стало нехорошо, у нее поднялась температура. Сейчас артистка проходит обследование для уточнения диагноза. "Ждем результаты анализов", – заключил Макаров.
Певице Славе 43 года. Артистка неоднократно получала статуэтки премий "Золотой граммофон" и "Шансон года", а также становилась лауреатом фестиваля "Песня года". За годы музыкальной карьеры Слава выпустила пять студийных альбомов, предыдущая пластинка под названием «Крик души» вышла в 2019 г.