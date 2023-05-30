Гороскоп на 30 мая 2023 года: рождение творческих идей и гармония в душе

Вторник, 30 мая, непростой и даже опасный день. Некоторые потратят много сил и времени на заведомо безнадежные проекты. К тому же многие переоценят свои возможности, и попытаются изменить обстоятельства, вместо того чтобы извлечь из них пользу.

ОВЕН. Многие представители этого знака зодиака настроены больше на выяснение отношений, чем на работу. Не исключено, что возникнут соблазны, которые уведут вас в сторону от главной цели.