1 июня в Коми запретят продавать алкоголь

1 июня в России отмечается День защиты детей, в связи с чем, в том числе и на территории Коми, не будут продавать алкоголь. Впрочем, приобрести его не в магазине будет можно.
Хмельные напитки разрешено продавать только в барах, ресторанах и предприятиях общепита. На открытую продажу через торговые точки действует запрет. Он касается, в том числе пива, пивных напитков, пуаре и медовухи. Запрет установлен республиканским законом от 3 июля 2012
Напомним также, что "день трезвости" также действует 27 июня, в День молодежи, а также на 1 Сентября. Закон об этом принят как раз 1 июня 2013 года.