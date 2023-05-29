1 июня в Коми запретят продавать алкоголь

1 июня в России отмечается День защиты детей, в связи с чем, в том числе и на территории Коми, не будут продавать алкоголь. Впрочем, приобрести его не в магазине будет можно.

Хмельные напитки разрешено продавать только в барах, ресторанах и предприятиях общепита. На открытую продажу через торговые точки действует запрет. Он касается, в том числе пива, пивных напитков, пуаре и медовухи. Запрет установлен республиканским законом от 3 июля 2012