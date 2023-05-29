В Коми запретили использование беспилотников

В Коми с 1 июня вводятся ограничения на использование беспилотных воздушных судов в границах зон 28 промышленных объектов. Указ об этом подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории Республики Коми использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО "Интер РАО – Электрогенерация», АО "Транснефть-Север» и ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Действие Указа Главы Республики Коми не распространяется на беспилотные воздушные суда, используемые федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и подведомственными им учреждениями и организациями, организациями, обеспечивающими функционирование объектов топливно-энергетического комплекса, а также организациями и индивидуальными предпринимателями при исполнении ими государственных и (или) муниципальных контрактов, образовательными и научными организациями при осуществлении ими основного вида деятельности.