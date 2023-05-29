В Коми запретили использование беспилотников

В Коми с 1 июня вводятся ограничения на использование беспилотных воздушных судов в границах зон 28 промышленных объектов. Указ об этом подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории Республики Коми использование беспилотных воздушных судов запрещается в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО "Интер РАО – Электрогенерация», АО "Транснефть-Север» и ООО "Газпром трансгаз Ухта".