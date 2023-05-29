Госдума отказалась принимать "закон о стукачах" на дорогах

Законодатели снова не одобрили законопроект с поправками к КоАП, который легализует мобильное приложение и самостоятельную фиксацию нарушений ПДД. В случае такого нововведения "добровольные помощники" смогли бы снимать случаи нарушения на фото и видео, затем отправлять их в ГИБДД с помощью приложения "Народный инспектор".

Такая практика уже применяется в Москве: с помощью специального ресурса инициативные граждане сообщают о нарушениях правил парковки. Предполагалось, что данную практику можно масштабировать, добавив к списку нарушений, в частности, проезд на красный свет и невыполнение требования знаков.