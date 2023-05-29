В Коми за неделю поймали 84 пьяных водителя

За минувшую неделю автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 84 нетрезвых водителя, возбуждено 12 уголовных дел за повторную езду в пьяном виде. За выходные полицейские поймали 36 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего нетрезвых водителей было в Сыктывкаре, Усинске, Ухте.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.