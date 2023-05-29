Сыктывкарцы спилили крышу "Жигулей", разъезжали так по городу, а потом их остановила ДПС

В Сыктывкаре заметили самодельный синий кабриолет из “Жигули”. Необычное авто проездило недолго — его остановил патруль ДПС. Журналист издания “Про Город” связался с владельцами отечественного кабриолета и узнал, что сподвигло их так усовершенствовать свое авто.

По словам сыктывкарца, "Жигули" они переделали 23 мая 2023 года. Идея такой необычной модернизации пришла спонтанно.

“А почему бы не сделать кабриолет из обычного “Жигули”? Спилили крышу, стойки — и готово. В работе помогал мой друг. Никаких сложностей не возникло. Это обычный “Жигули”, только без крыши”, — поделился владелец авто Никита.

В Сыктывкаре даже классический кабриолет не всегда увидишь, а тут самодельный, да еще из обычного “Жигули”.