Сыктывкарцы спилили крышу "Жигулей", разъезжали так по городу, а потом их остановила ДПС

В Сыктывкаре заметили самодельный синий кабриолет из “Жигули”. Необычное авто проездило недолго — его остановил патруль ДПС. Журналист издания “Про Город” связался с владельцами отечественного кабриолета и узнал, что сподвигло их так усовершенствовать свое авто.
По словам сыктывкарца, "Жигули" они переделали 23 мая 2023 года. Идея такой необычной модернизации пришла спонтанно.
“А почему бы не сделать кабриолет из обычного “Жигули”? Спилили крышу, стойки — и готово. В работе помогал мой друг. Никаких сложностей не возникло. Это обычный “Жигули”, только без крыши”, — поделился владелец авто Никита.
В Сыктывкаре даже классический кабриолет не всегда увидишь, а тут самодельный, да еще из обычного “Жигули”.
“Большинство реагировали на нас с позитивом. Многим понравилась наша машина, некоторые даже подходили фотографироваться. А кто-то снимал со стороны”, — прокомментировал горожанин.
К сожалению, авто без крыши ездил недолго — его остановили полицейские.
“Остановили, потому что не было крыши. Они такое видят нечасто. Да и ремня безопасности не было. Сотрудники ГИБДД проверили водительское удостоверение, выписали штраф, и дальше поехали”, — вспоминает Никита.
По словам владельца авто, на такой машине удобно ездить только в хорошую погоду.
“Ощущение, как в обычных "Жигулях", только с ветерком. Когда наступят теплые деньки, снова пойдем кататься, а потом машину отправим на разбор. Очень жалко, но это не лучшая машина, чтобы из нее делать проект”, — отметил сыктывкарец.
В 2022 году по столице Коми ездила похожая машина: красный самодельный кабриолет из “Жигули”. Как сообщили владельцы авто журналисту “Про Города”, машину уже разобрали.