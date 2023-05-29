Как назвать малыша в 2023-м: 10 красивых и сильных в соответствии с энергетикой года имен

Исторически сложилось, что имя оказывает влияние на судьбу и характер новорожденного. Соответственно, лучше выбирать имена, которые не только приятны на слух, но и сильны в соответствии с энергетикой года. Об этом пишет Wday.

Лучшие имена для девочек в 2023 году: