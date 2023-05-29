Как назвать малыша в 2023-м: 10 красивых и сильных в соответствии с энергетикой года имен

Исторически сложилось, что имя оказывает влияние на судьбу и характер новорожденного. Соответственно, лучше выбирать имена, которые не только приятны на слух, но и сильны в соответствии с энергетикой года. Об этом пишет Wday.
Лучшие имена для девочек в 2023 году:
Вита - "жизнь", уникальная, сдержанная;
Дарья - одаренная, благая, добрая;
Мелания - "смуглая", озорная, яркая;
Эмилия - "сильная", "старательная", "крепкая";
Мишель - "испрошенная у Бога", отзывчивая;
Инна - "бурный поток", энергичная, страстная;
Евгения - "благородная", самостоятельная, спокойная;
Софья - мудрая, уверенная, целеустремленная;
Дарина - "дарованная", "обладающая", твердая;
Кира - "солнце", "повелительница", самостоятельная.
Лучшие имена для мальчиков в 2023 году:
Александр - "защищающий мужчина", сильный, властный;
Лев - "царь зверей", могучий, темпераментный;
Николай - "повелитель народов", крепкий, здоровый;
Родион - "героический", гордый, чувствительный;
Серафим - "огненный", "ангельский", сильный характер;
Дамир - "настойчивый", "железный", "дающий мир";
Кирилл - "господин", "солнечный", любознательный;
Гордей - "грозный", быстрый, "царь";
Андрей - "мужественный", храбрый, смелый;
Константин - "стойкий", постоянный, с сильным характером.