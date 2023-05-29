Сосуды изнашиваются как от алкоголя: главные ошибки, которые забирают годы жизни

Гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет - это те проблемы, которые начинают активно проявляться после 50 лет. Неудивительно - с возрастом функциональные возможности нашего организма снижаются. Все это приводит к инфарктам, инсультам, сердечной недостаточности, отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Врач объяснила, как поддержать сердце и сосуды после 50, "обеспечив долгую жизнь и неограниченные функциональные возможности организма".

Недостаточно просто ограничить алкоголь и отказаться от курения - известных врагов сердца и сосудов.

Одна из основных ошибок - недостаток физической активности. И речь не о походах в тренажерный зал, ежедневных пробежках. Иногда достаточно просто начать больше ходить. Шаги считать необязательно. Пойдет на пользу ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа.

"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит", - отметила врач на своем канале в "Яндекс. Дзен".

Что касается питания, то тут не нужно впадать в крайности и отказываться от массы продуктов. Попробуйте есть больше овощей и фруктов, поменьше жирного и сладкого и пить воду в течение дня, не заменяя ее кофе, газировкой, соками.

Кроме того, важно наладить сон, уметь вовремя отдыхать и переключаться.