Афиша мероприятий на первую неделю лета в Сыктывкаре: кино, спектакли, концерты и выставки

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми в первую неделю лета.

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Форсаж 10”, Мой пес Руни”, “Таинственный поезд”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “Спуск: новая глава”, “Ужас Истфилда. Первое изгнание”, “Быть Сальвадором Дали”, “Беглец”, “Иллюзия побега”, “Стражи Галактики. Часть 3”, “Восстание зловещих мертвецов”, “Мегалодон”, “Остров иллюзий”, “Вызов”, “14+: Продолжение”. Среди мультфильмов: “Три разбойника и лев”, “Трио в перьях-2”, “Яга и книга заклинаний”, “Братья Супер Марио”, ”Кот в сапогах 2: Последнее желание”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.