Афиша мероприятий на первую неделю лета в Сыктывкаре: кино, спектакли, концерты и выставки

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми в первую неделю лета.
Музыкальные мероприятия
Закрытие 83-го концертного сезона
- 1 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61.
- Вход — 400-700 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Творческий вечер Карины Куликовой
- 3 июня
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, ул. Куратова, 73/6.
- Вход: 200 рублей
- Возрастное ограничение: 18+
Театральные представления
Пьеса “Монарх”
- 30 мая
- Время: 18:30
- Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход — 600-1200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Комедия “Здравствуйте, я ваша тётя!”
- 31 мая
- Время: 18:30
- Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход — 600-1200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Детский спектакль “Мэри Поппинс”
- 1 июня
- Время: 11:00 и 14:00
- Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход — 300-350 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Музыкальная комедия “Осенняя кадриль”
- 2 июня
- Время: 18:30
- Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
- Вход — 400-800 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Мастер-классы
Мастер-класс “Сказочная керамика”
- 29 мая
- Время: 18:00
- 3 июня
- Время: 10:30
- 4 июня
- Время: 16:00
- Адрес: “Школа керамики Анны Роговой”, ул. Бабушкина, 19.
- Вход — 600 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Интерьерная картина с текстурой”
- 2 июня
- Время: 16:00
- Адрес: Арт пространство “Малина”, Сыссольское шоссе ⅓.
- Вход — 2200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Вечер коллажей”
- 30 мая — 3 июня
- Время: 11:00 - 18:00 (по записи)
- Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”, ул. Коммунистическая, 34.
- Вход — 60 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка “Нулевая комната”
- 30 мая - 3 июня
- Время: 11:00 - 18:00
- Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”, ул. Коммунистическая, 34.
- Вход — 60 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка "Эспланада"
- 29 мая - 4 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставка “Интуиция"
- 29 мая - 4 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставка "Хрупкая красота"
- 29 мая - 4 июня
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Другие мероприятия
Семейный экофестиваль "ЭкоДом — Республика Коми"
- 1 июня
- Время: 11:00
- Адрес: Ботанический сад СГУ, ул. Коммунистическая, 25.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Детский праздник-фестиваль “Гамма красок”
- 3 июня
- Время: 14:00
- Адрес: Национальная галерея Республики Коми, ул. Кирова, 44.
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Культурно-развлекательная программа “Праздник детства”
- 1 июня
- Время: 12:00
- Адрес: Центр Коми культуры, ул. Бабушкина, 31.
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Форсаж 10”, Мой пес Руни”, “Таинственный поезд”, “Непосредственно Каха: Другой фильм”, “Спуск: новая глава”, “Ужас Истфилда. Первое изгнание”, “Быть Сальвадором Дали”, “Беглец”, “Иллюзия побега”, “Стражи Галактики. Часть 3”, “Восстание зловещих мертвецов”, “Мегалодон”, “Остров иллюзий”, “Вызов”, “14+: Продолжение”. Среди мультфильмов: “Три разбойника и лев”, “Трио в перьях-2”, “Яга и книга заклинаний”, “Братья Супер Марио”, ”Кот в сапогах 2: Последнее желание”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.