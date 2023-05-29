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Афиша мероприятий на первую неделю лета в Сыктывкаре: кино, спектакли, концерты и выставки

Афиша мероприятий на первую неделю лета в Сыктывкаре: кино, спектакли, концерты и выставкиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как провести неделю сыктывкарцам: кино, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить в столице Коми в первую неделю лета.

Музыкальные мероприятия

Закрытие 83-го концертного сезона

  • 1 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Коми республиканская филармония, ул. Ленина, 61.
  • Вход — 400-700 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Творческий вечер Карины Куликовой

  • 3 июня
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, ул. Куратова, 73/6.
  • Вход: 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 18+

Театральные представления

Пьеса “Монарх”

  • 30 мая
  • Время: 18:30
  • Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход — 600-1200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Комедия “Здравствуйте, я ваша тётя!”

  • 31 мая
  • Время: 18:30
  • Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход — 600-1200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Детский спектакль “Мэри Поппинс”

  • 1 июня
  • Время: 11:00 и 14:00
  • Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход — 300-350 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Музыкальная комедия “Осенняя кадриль”

  • 2 июня
  • Время: 18:30
  • Адрес: Театр Оперы и балета Республики Коми, ул. Коммунистическая, 32
  • Вход — 400-800 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Мастер-классы

Мастер-класс “Сказочная керамика”

  • 29 мая
  • Время: 18:00
  • 3 июня
  • Время: 10:30
  • 4 июня
  • Время: 16:00
  • Адрес: “Школа керамики Анны Роговой”, ул. Бабушкина, 19.
  • Вход — 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Интерьерная картина с текстурой” 

  • 2 июня
  • Время: 16:00
  • Адрес: Арт пространство “Малина”, Сыссольское шоссе ⅓.
  • Вход — 2200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Вечер коллажей” 

  • 30 мая — 3 июня
  • Время: 11:00 - 18:00 (по записи)
  • Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”, ул. Коммунистическая, 34.
  • Вход — 60 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка “Нулевая комната”

  • 30 мая - 3 июня
  • Время: 11:00 - 18:00
  • Адрес: Галерея “Пейзажи Севера”, ул. Коммунистическая, 34.
  • Вход — 60 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка "Эспланада"

  • 29 мая - 4 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставка “Интуиция"

  • 29 мая - 4 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставка "Хрупкая красота"

  • 29 мая - 4 июня
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, ул. Горького, 2.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Другие мероприятия

Семейный экофестиваль "ЭкоДом — Республика Коми"

  • 1 июня
  • Время: 11:00
  • Адрес: Ботанический сад СГУ, ул. Коммунистическая, 25.
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Детский праздник-фестиваль “Гамма красок”

  • 3 июня
  • Время: 14:00
  • Адрес: Национальная галерея Республики Коми, ул. Кирова, 44.
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Культурно-развлекательная программа “Праздник детства” 

  • 1 июня
  • Время: 12:00
  • Адрес: Центр Коми культуры, ул. Бабушкина, 31. 
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Форсаж 10”, Мой пес Руни”, “Таинственный поезд”,  “Непосредственно Каха: Другой фильм”,  “Спуск: новая глава”, “Ужас Истфилда. Первое изгнание”,  “Быть Сальвадором Дали”, “Беглец”, “Иллюзия побега”, “Стражи Галактики. Часть 3”,  “Восстание зловещих мертвецов”, “Мегалодон”, “Остров иллюзий”, “Вызов”, “14+: Продолжение”. Среди мультфильмов: “Три разбойника и лев”, “Трио в перьях-2”, “Яга и книга заклинаний”, “Братья Супер Марио”, ”Кот в сапогах 2: Последнее желание”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатров.

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