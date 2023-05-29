В Коми проходит самый массовый ЕГЭ в России и республике

29 мая продолжается сдача экзамена по русскому языку в рамках ЕГЭ. В этот день по всей стране его сдают более 630 тысяч человек, а в регионе — более 3700. Об этом сообщили в Минобрнауки республики.
В Коми экзамен сдают 3753 человека. Проводится экзаменация в 76 пунктах по всей республике, работу которых обеспечивает целая армия сотрудников — 1759. За ходом экзамена следят 97 общественных наблюдателей, в том числе четыре представителя Российского союза молодежи.
Напомним, что русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11 класс. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 16 июня.