В Коми проходит самый массовый ЕГЭ в России и республике

29 мая продолжается сдача экзамена по русскому языку в рамках ЕГЭ. В этот день по всей стране его сдают более 630 тысяч человек, а в регионе — более 3700. Об этом сообщили в Минобрнауки республики.

В Коми экзамен сдают 3753 человека. Проводится экзаменация в 76 пунктах по всей республике, работу которых обеспечивает целая армия сотрудников — 1759. За ходом экзамена следят 97 общественных наблюдателей, в том числе четыре представителя Российского союза молодежи.