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Искусственный интеллект будет помогать пациентам из Коми попасть к врачу

Искусственный интеллект будет помогать пациентам из Коми попасть к врачу

В Минздраве Коми напомнили о бесплатном номере 8-800-550-0000, через который можно записаться на прием, вызвать врача на дом или получить нужную информацию. Именно здесь вскоре начнет работу голосовой помощник, который сможет увеличить

Как сообщили в Минздраве Коми, единый и бесплатный номер позволит записаться на прием, вызвать врача на дом или получить справочную информацию в медучреждениях. Именно здесь начнет свою работу голосовой помощник, который будет автоматически обзванивать граждан для подтверждения записи на прием. Это должно снизить количество неявок пациентов и увеличить пропускную способность поликлиник и больниц.

С 30 мая в проекте примут участие сразу шесть медорганизаций республики:

  • Сыктывкарская городская поликлиника №3.
  • Сыктывкарская городская больница.
  • Сыктывдинская центральная районная больница.
  •  Ухтинская детская больница.
  •  Усть-Куломская центральная районная больница.
  • Усинская центральная районная больница.

Напомним, ранее стало известно,  что в Коми больше нельзя записаться к некоторым врачам через портал “Госуслуги”. Получить “номерок” можно будет только по телефону горячей линии Минздрава 8-800-550-0000. “Про Город Сыктывкар” узнал, к каким врачам можно будет записаться по номеру.

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