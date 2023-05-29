Искусственный интеллект будет помогать пациентам из Коми попасть к врачу

В Минздраве Коми напомнили о бесплатном номере 8-800-550-0000, через который можно записаться на прием, вызвать врача на дом или получить нужную информацию. Именно здесь вскоре начнет работу голосовой помощник, который сможет увеличить
Как сообщили в Минздраве Коми, единый и бесплатный номер позволит записаться на прием, вызвать врача на дом или получить справочную информацию в медучреждениях. Именно здесь начнет свою работу голосовой помощник, который будет автоматически обзванивать граждан для подтверждения записи на прием. Это должно снизить количество неявок пациентов и увеличить пропускную способность поликлиник и больниц.
С 30 мая в проекте примут участие сразу шесть медорганизаций республики:
- Сыктывкарская городская поликлиника №3.
- Сыктывкарская городская больница.
- Сыктывдинская центральная районная больница.
- Ухтинская детская больница.
- Усть-Куломская центральная районная больница.
- Усинская центральная районная больница.
Напомним, ранее стало известно, что в Коми больше нельзя записаться к некоторым врачам через портал “Госуслуги”. Получить “номерок” можно будет только по телефону горячей линии Минздрава 8-800-550-0000. “Про Город Сыктывкар” узнал, к каким врачам можно будет записаться по номеру.