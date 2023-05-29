Искусственный интеллект будет помогать пациентам из Коми попасть к врачу

В Минздраве Коми напомнили о бесплатном номере 8-800-550-0000, через который можно записаться на прием, вызвать врача на дом или получить нужную информацию. Именно здесь вскоре начнет работу голосовой помощник, который сможет увеличить

Как сообщили в Минздраве Коми, единый и бесплатный номер позволит записаться на прием, вызвать врача на дом или получить справочную информацию в медучреждениях. Именно здесь начнет свою работу голосовой помощник, который будет автоматически обзванивать граждан для подтверждения записи на прием. Это должно снизить количество неявок пациентов и увеличить пропускную способность поликлиник и больниц.



С 30 мая в проекте примут участие сразу шесть медорганизаций республики: