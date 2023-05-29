Безумно повезет: Володина назвала знак, которому пора готовиться к важным событиям в июне

До лета остались считанные дни, а значит, совсем скоро россияне начнут сезон отпусков, ведь июнь — самое время для поездки на курорт или море. Но не всем стоит рассчитывать на этот месяц. Особенно это касается Овнов. Почему, рассказала астролог Василиса Володина.
Эксперт заявила, что планировать отпуск в первый летний месяц 2023 года стоит не всем. В частности, один и знаков зодиака весь июнь будет трясти от событий. Впрочем, это вовсе не означает, что они будут плохими.
Астролог говорит об Овнах. Их ждет очень сумбурный месяц. Звезды могут вскружить вам голову и удивить, причем не обязательно негативными событиями, вам может и безумно повезти. События уже начинают бурно развиваться, такая тенденция продлится минимум до конца июня. Особенно неспокойно будет в третьей декаде месяца.
Астролог призывает не переживать, но деликатно подводит к тому, что отпуск в этот период времени лучше не планировать, передает портал Super.ru .