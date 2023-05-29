Безумно повезет: Володина назвала знак, которому пора готовиться к важным событиям в июне

До лета остались считанные дни, а значит, совсем скоро россияне начнут сезон отпусков, ведь июнь — самое время для поездки на курорт или море. Но не всем стоит рассчитывать на этот месяц. Особенно это касается Овнов. Почему, рассказала астролог Василиса Володина.

Эксперт заявила, что планировать отпуск в первый летний месяц 2023 года стоит не всем. В частности, один и знаков зодиака весь июнь будет трясти от событий. Впрочем, это вовсе не означает, что они будут плохими.