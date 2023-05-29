В Сыктывкаре стартовал ямочный ремонт улицы Огородной

Дорожники столицы Коми начали ямочный ремонт улицы Огородной. Об этом рассказали в МКП "Дорожное хозяйство".

Рабочим предстоит отремонтировать 150 метров дороги, состояние которой вызывает больше всего недовольства у жителей Сыктывкара. Речь идет об участке от улицы Чкалова по направлению к улице Католикова. На время проведения работ для автомобилистов дорогу перекроют только наполовину. Сначала это произойдет на четной стороне, а затем — на стороне, где располагаются торговые точки.