Эта задача бросит вам вызов: 90% людей не могут решить простую школьную головоломку

Математика, даже если вы не любили ее в школе, полезна. Особенно, если речь идет о логических задачах, ведь они улучшают память и концентрацию, потому что требуют особой внимательности. Решая подобные головоломки, люди развивают навыки анализа информации.
Предлагаем вам испытать себя прямо сейчас. Взгляните на три ряда чисел и найдите в расстановке цифр логику, после чего подставьте под знак вопроса ваше число. Даем подсказку: проанализируйте числа и их отношение друг к другу.
Уже приняли решение? Листайте дальше и узнаете верный ответ.
Решение
Правильный ответ — 18.
Закономерность следующая: первое число умножается на второе, а затем к полученному произведению добавляется первое число. Ответ этого примера — третье число. Вот как это выглядит:
1-й ряд: (4х1)+4=8
2-й ряд: (3х2)+3=9
3-й ряд: (2х8)+2=18