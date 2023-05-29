Эта задача бросит вам вызов: 90% людей не могут решить простую школьную головоломку

Математика, даже если вы не любили ее в школе, полезна. Особенно, если речь идет о логических задачах, ведь они улучшают память и концентрацию, потому что требуют особой внимательности. Решая подобные головоломки, люди развивают навыки анализа информации.

Предлагаем вам испытать себя прямо сейчас. Взгляните на три ряда чисел и найдите в расстановке цифр логику, после чего подставьте под знак вопроса ваше число. Даем подсказку: проанализируйте числа и их отношение друг к другу.