Нумеролог рассказала, почему люди рожденные третьего или 30 числа — музы и королевы

Основатель школы нумерологии сыктывкарка Наталья Можегова рассказала, какой потенциал есть у людей, рожденных третьего или 30 числа и каким рекомендациям нужно следовать, чтобы его реализовать.
“Сегодня поговорим о самой женской, земной энергии, об энергии плодородия, о королевах, о женщине музе и хозяйке. Такие люди родились третьего или 30 числа любого месяца, либо в марте”, — поделилась Наталья.
Цели и задачи
“Задача таких людей научиться быть плодородным, счастливым человеком, а также хорошим родителем и ребенком. Для девушек важно стать музой для своего мужчины и быть женственной. Также нужно научиться просить помощи, делегировать, проявлять щедрость, доверять, прощать, понимать, принимать, верить, любить родителей и детей безусловно”, — объяснила нумеролог.
Положительные стороны
“Если такой человек идет путем своего предназначения, он способен создать свою империю. Или как минимум, свое домашнее королевство, в котором он успешно правит. Эта энергия дает этим людям организаторские способности и навыки управления, а также способность приумножать материальные блага вокруг себя. Эти представительницы очень женственные, привлекательные, уверенные в себе. Рядом с ними все цветет, все пахнет и плодоносит. Они уважают и раскрывают мужчин рядом с собой. А их партнеры в свою очередь повышают свой статус, зарабатывают деньги и несут в дом мамонта, ведь такая женщина умеет вдохновлять мужчину на достижения”, — рассказала Наталья.
Нумеролог рассказала, какие сильные стороны есть у мужчин, рожденных третьего или 30 числа:
“Мужчины, рожденные в эти числа, любимчики женщин, могут найти подход к любой девушке. Они окружены женщинами, ведь они понимают, чего хочет женщина. Им важен статус, мир материи — квартира, машина, дача, красивая одежда, курорты. Ведь энергия плодородия это земная энергия!”
Наталья отметила, что у таких людей хорошие отношения с детьми:
“В их доме порядок, они хорошие хозяйки, нежные и заботливые родители, которые могут найти общий язык с любым ребенком. У них прекрасные отношения с детьми, которые их любят”.
Отрицательные стороны
“Но бывают эти люди тоже уходят со своей дороги! Как только они начинают конфликтовать с мамой, другими женщинами, не желают рожать или воспитывать детей, уходят в состояние "Я сама", проявляют гиперконтроль, властность — они уходят со своего пути предназначения. И вот тут королевы уже не такие прекрасные, они становятся эгоистичны, деспотичны, зацикливаются на внешности и материальных благах. Они капризничают или начинают соревноваться с мужчинами, доказывая свою власть. Оценивают людей по статусу и положению в обществе, а не по их душевным качествам. Им не хватает женственности, они завидуют благополучным семьям, потому что когда они в минусе, они начинают все тянуть на себе”, — объяснила Наталья.
Нумеролог рассказала об отрицательных качествах мужчин:
“Мужчины, рожденные третьего или 30 числа в минусе уже не приносят благ в дом, либо становятся абсолютно одинокими, нерешительными, эмоционально несдержанными. Им не хватает мужественности, силы воли, твердости в характере. Они начинают притягивать в свою жизнь сильных женщин, которые пытаются давить на них. В семье мужчины могут занимать женское место, избегают ответственности в принятии решений, им сложно обеспечивать семью”.
Рекомендации, помогающие раскрыть сильные стороны
“Не надо отчаиваться, если вы узнали себя в минусе. Все можно исправить силой намерения и ежедневными верными действиями. Записывайте и сохраняйте себе рекомендации. Если вы одиноки, то обратите внимание на ваши отношения с мамой и женщинами. Важно поработать над гармоничными отношениями, чтобы в душе не было места обидам и претензиям. Если с этим все в порядке, то обратите внимание — где вы не выполняете свои женские функции? Насколько в вашем доме уютно, чисто, красиво, тепло? Не цепляйтесь ни за что земное, отпустите контроль над людьми, близкими. Очень важно заботиться о детях, воспитание от слова — питать ребенка любовью, вниманием, заботой. Если нет своих детей — без разницы, наверняка в вашем окружении есть детки, с которыми можно проводить время”, — объяснила Наталья.
Нумеролог отметила, что еще важно делать, чтобы раскрыть свои сильные качества:
“Правьте в своем королевстве справедливо и желайте всем добра, умейте делегировать, просите помощи, будьте в своем доме хозяином, а не прислугой.
Важно быть щедрым и наводить порядок не только в доме, но и в делах. Займитесь садоводством, сажайте плодоносные растения и ухаживайте за ними. Организовывайте мероприятия для семьи, близких. Будьте мягким, гибким, убирайте жесткость, категоричность”.