Нумеролог рассказала, почему люди рожденные третьего или 30 числа — музы и королевы

“Не надо отчаиваться, если вы узнали себя в минусе. Все можно исправить силой намерения и ежедневными верными действиями. Записывайте и сохраняйте себе рекомендации. Если вы одиноки, то обратите внимание на ваши отношения с мамой и женщинами. Важно поработать над гармоничными отношениями, чтобы в душе не было места обидам и претензиям. Если с этим все в порядке, то обратите внимание — где вы не выполняете свои женские функции? Насколько в вашем доме уютно, чисто, красиво, тепло? Не цепляйтесь ни за что земное, отпустите контроль над людьми, близкими. Очень важно заботиться о детях, воспитание от слова — питать ребенка любовью, вниманием, заботой. Если нет своих детей — без разницы, наверняка в вашем окружении есть детки, с которыми можно проводить время”, — объяснила Наталья.