Тельцам пора принять решение, а Девам — пожинать плоды трудов: гороскоп на неделю

Лето наступает уже на этой неделе, поэтому пора подумать о том, как встретить его. А как это сделать правильно, рассказала астролог Анна Артемьева, которая поделилась гороскопом на ближайшие семь дней с 29 мая по 4 июня, сообщает портал Super.ru. Овен

Овнам рано думать об отпуске и поездках. Сперва их ждут хлопоты и бытовые дела. Им предстоит навести генеральную уборку дома и наладить отношения с близкими. Астролог не рекомендует распространяться о своих проблемах кому попало, ведь это чревато сплетнями. Лучше обратитесь за поддержкой к проверенным друзьям, они точно помогут.

Телец

Тельцам предстоит принять важное жизненное решение, которое самым прямым образом повлияет на их будущее. Обращать внимания на чужие советы не стоит. Их главный союзник — интуиция. Она точно не подведет. В середине стоит отвлечься от собственных проблем и помочь близким, а в пятницу – субботу заняться собой и своим здоровьем. Лучше всего записаться к врачу.

Близнецы

У Близнецов будет много энергии и куча планов на будущее. На этой неделе они получат информацию, которая скоро вам пригодится. Конец недели — удачное время для проведения переговоров. Собеседники не устоят перед харизмой Близнецов и согласятся на любые предложения.

Рак

Этим людям пора навести порядок в собственных мыслях и разобраться в своих желаниях. Расставляйте приоритеты, избавляйтесь от лишних переживаний и четко планируйте дальнейшие действия, тогда точно ничего не упустите. Чаще проводите свободное время с близкими, домочадцам не хватает вашего внимания.

Лев

У Львов накопились бытовые проблемы и небольшие финансовые трудности. Не пытайтесь сразу решить все неприятности, одним махом этот завал не разобрать. Лучше оцените возможные риски, составьте план дальнейших действий и потихоньку воплощайте его в жизнь. В таком темпе вы избежите ошибок и сохраните работоспособность.

Дева

Вы долго и усердно работали, пришла пора пожинать плоды своих трудов. Усаживайтесь поудобнее, вас ждет много интересного: готовьтесь к финансовому пополнению и удачному завершению крупного проекта. Выходные — лучшее время для того, чтобы отметить свои заслуги. Не забудьте навестить родителей, они точно порадуются вашим успехам.

Весы

Весов ждет много неожиданных трудностей, но разве вас напугаешь такой ерундой! Используйте свой креатив и решайте проблемы нестандартно, тогда точно справитесь. В конце недели займитесь бытовыми делами и семейными хлопотами. Уютные домашние посиделки — это то, что вам сейчас нужно.

Скорпион

Скорпиону сейчас тоже не до танцев на барной стойке. На вас навалилось много разноплановых проблем. Не бросайтесь решать все и сразу, лучше спокойно распутывайте этот клубок и привлекайте помощников.

Стрелец

Пока другие знаки зодиака разгребают проблемы, вы можете расслабиться и отдохнуть. Предстоит сделать серьезный выбор. Вспомните прошлый опыт и проанализируйте допущенные ошибки, тогда примете важное решение.

Козерог

Козерогам придется много общаться и находить подход к людям. Вас ждет много споров и разочарований, но не спешите делать неутешительные выводы об окружающих. Дайте этим людям второй шанс, многие из них в будущем вас не подведут.

Водолей

Готовьтесь к разборкам в лучших традициях реалити-шоу. Неожиданно на вашем пути появится недоброжелатель, который подкинет лишних проблем. Не вступайте в открытую конфронтацию и привлекайте к общению сторонних людей. Тогда этот наглец вас не одолеет.

Рыбы