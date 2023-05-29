Врач назвал пять видов рака, от которых в России умирают чаще всего

Доктор медицинских наук Павел Копосов назвал пять видов рака, от которых в России умирают чаще всего. Как передает слова медика "Российская газета", опухоли стоят на втором месте по количеству летальных исходов. Лидером являются болезни системы кровообращения.

Так, чаще всего пациенты умирают от рака легких и бронхов. От него ежегодно погибают порядка 50 000 человек. На втором месте — рак желудка, ежегодно уносящий жизни 26 000 больных.