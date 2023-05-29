Гороскоп на 29 мая: Овнам нужно проверить здоровье, а Ракам держать ухо востро

Овен: В этот день Овны будут поглощены повседневными заботами. Кроме того, обратите внимание на ваше здоровье. Возможно ваш организм как никогда нуждается в помощи. Прислушайтесь к знакам, которые он подаёт. Постарайтесь изменить подход к питанию, это очень важно для вашего самочувствия. Телец: В жизни Тельцов наконец наступит белая полоса. Постарайтесь воспользоваться этим стечением обстоятельств. Можно отдохнуть или заняться любимым делом. Наверняка вы получите удовольствие от забытого хобби. Чувство удовлетворения можно получить даже от беседы с родственниками.

Близнецы: Представители знака Близнецы по мнению Звезд проведут предстоящий день с пользой. Возможно вы отправитесь в торговый центр и приобретете несколько предметов интерьера. Такой шопинг пойдет вам на пользу. Вам давно нужно было хотя бы немного сменить обстановку.

Рак: Представителям знака Рак в этот день нужно держать ухо востро. Вся полученная в ближайшие двадцать четыре часа информация очень пригодится в будущем. Кроме того, можно смело ждать хороших вестей с рабочего фронта. Есть вероятность получить более привлекательную должность.

Лев: В этот день конкретность Львов будет достигать невероятных масштабов. По этой причине возможны конфликты с близкими людьми. Ваша тяга к определенности и точной мысли может очень сильно напрягать окружающих. Держите себя в руках, не пытайтесь доказать свою правоту.

Дева: Девы, ни в коем случае не поддавайтесь давлению со стороны окружающих. Важно стоять на своём! В этот день можно немного побыть эгоистом и пожить ради себя и своих желаний. Однако не забудьте поддерживать связь с друзьями. Важно держать их в курсе того, как продвигаются ваши дела.

Весы: Представителям знака Весы в этот день нужно быть скромнее обычного. Постарайтесь держаться в стороне от большого скопления людей. Не стремитесь к публичному образу жизни, сейчас важно побыть в тени. Одиночество пойдет вам на пользу, возможно, вы будете ощущать себя в нем очень комфортно.

Скорпион: Скорпионы, поймите, что не всегда вы можете рассчитывать на то, что всё пойдет по плану. Этот день один из тех, когда гармонии достичь вряд ли удастся. Будьте внимательными к мелочам, возможно, именно они смогут исправить картину предстоящих суток. Утром как следует позавтракайте, так будет проще приступить к делу.

Стрелец: Стрельцам в этот день будет трудно держаться золотой середины. Возможно, у вас запланировано нескольких встреч совершенно разного характера. Учитывайте уровень отношений с собеседниками, а также причину встречи. Придется метаться между формальным и неформальным поведением.

Козерог: Предстоящие сутки хорошо скажутся на самочувствии представителей знака Козерог. Возможно, в вас проснется дух гостеприимства. Так что есть вероятность, что часть вечера вы проведете в компании родных или друзей. Разговоры по душам еще никому не навредили.

Водолей: Водолеи будут до последнего искать истину. Возможно, вам захочется погрузиться в науку. Из-за этого вы почувствуете себя очень уверенно. Наверняка вы сумеете решить задачи, которые ранее вам не давались. Пока вы дойдете до желаемого результата, словите несколько «инсайтов».