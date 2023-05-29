Снять не получится: для россиян, которые снимают наличные с карт, установили новый запрет

Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил россиянам, которые снимают деньги с банковских карт, о важном изменении, пишет PRIMPRESS. По словам Валерия Попова, речь идёт о снятии наличных денег с банковских карт в больших объемах. В последнее время отечественные банки начали вводить комиссию на снятие больших сумм.

Например, такое решение приняли в Промсвязьбанке. Там комиссия будет списываться за снятие через банкомат крупной суммы. При этом теперь комиссия составляет почти 3% вместо прежних двух. Деньги спишут за снятие суммы более 150 тысяч рублей в сутки или больше 300 тысяч в течение месяца.

Похожее изменение произошло и в Газпромбанке. Там комиссия составит до 10% от суммы снятия. Бесплатно можно будет снять через банкомат миллион рублей, а если сумма будет больше, снять её без комиссии будет запрещено.