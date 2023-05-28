Сколотят состояние: Тамара Глоба рассказала, кому предстоит финансовый триумф летом

Российский астролог Тамара Глоба проинформировала россиян о том, кто может пережить настоящий финансовый триумф предстоящим летом. При удачном стечении обстоятельств эти люди до 2024 года смогут сколотить вполне приличное состояние.

Рожденные под знаком Тельца с начала лета заметят, что дела пошли в гору. Деньги начнут поступать из самых неожиданных источников. Тамара Глоба считает, авторитет Тельцов начнет стремительно расти - на работе они смогут получить повышение, найдут интересную и прибыльную подработку, реализуют за лето проекты, которые дадут быструю прибыль, и финансовая удача останется с Тельцами до 2024 года. Это позволит им, если не будут лениться, купить все то, о чем давно мечтали - автомобиль, квартиру, сделать накопление в банке.