Василиса Володина назвала знак зодиака, которому нельзя планировать отпуск в июне

Лето — пора отпусков. Но, как утверждает астролог Василиса Володина, в первом летнем месяце не всем стоит планировать законный отдых. И для того есть веские причины. Так, по словам астролога, для родившихся под знаком Овна июнь станет неоднозначным месяцем. События будут развиваться бурно и не факт, что в положительном ключе. Есть смысл затаиться и не делать резких движений.

"Вероятны как яркие встряски, так и головокружительный успех. Ровно и тихо месяц не пройдет, отпуск планировать на это время я бы не стала", — деликатно предупреждает Василиса в запрещенной сети. Она уточняет, что особенно «заряженной» будет вторая половина месяца.