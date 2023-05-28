Гороскоп на 28 мая: Львы, наведите порядок в делах, а Стрельцы, ждите перемен к лучшему

Овны, старайтесь не отвлекаться на мелочи, не тратить время на пустые споры. Тельцы, лучшее время для семейных дел, общения с родственниками, встреч с давними знакомыми.

Близнецы, постарайтесь избежать пустых разговоров и напрасных споров: они не только отнимут у вас время, но и настроение могут испортить.

Раки, вы наверняка найдется применение вашим талантам, о которых прежде мало кто знал.

Львы, это время подойдет для того, чтобы завершить начатое раньше, навести порядок во всех делах.

Девы, найти с окружающими общий язык будет на удивление легко. Вы договоритесь даже с теми, с кем раньше спорили из-за любого пустяка.

Весы, может заметно расшириться круг общения, не потребуется много времени, чтобы подружиться с новыми знакомыми.

Скорпионы, период подойдет для того, чтобы начать учебу. Можно обратиться к дисциплинам, прежде казавшимся сложными.

Стрельцы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с теми, с кем в последнее время было сложно ладить.

Козероги, вас ждут хорошие новости: скорее всего, они будут связаны с вашей работой или каким-то проектом.

Водолеи, данный период будет особенно благоприятным с точки зрения личных отношений. Наверняка захочется провести его с людьми, которые вам особенно дороги.