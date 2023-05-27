Житель Коми получил штраф за оскорбление продавца

Ухтинеца оштрафовали за оскорбление продавца магазина. Мужчина должен выплатить 3,5 тысяч рублей, для искупления наказания. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Такое решение приняли в Ярегском судебном участке. Как выяснилось, 24 марта 2023 года подсудимый находился в магазине и в течении тридцати минут оскорблял продавца.

Ухтинца признали виновным и назначили ему административный штраф. Отметим, что постановление еще не вступило в законную форму.