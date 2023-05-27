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Житель Коми получил штраф за оскорбление продавца

Житель Коми получил штраф за оскорбление продавца Фото "Про Город Сыктывкар"

Ухтинеца оштрафовали за оскорбление продавца магазина. Мужчина должен выплатить 3,5 тысяч рублей, для искупления наказания. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. 

Такое решение приняли в Ярегском судебном участке. Как выяснилось, 24 марта 2023 года подсудимый находился в магазине и в течении тридцати минут оскорблял продавца. 

Ухтинца признали виновным и назначили ему административный штраф. Отметим, что постановление еще не вступило в законную форму. 

Напомним, в столице Коми вынесли приговор Михаилу Порядину. Он вместе со своими подельниками украл 198 миллионов рублей, которые выделили Монди СЛПК на благотворительные нужды.  Мужчину приговорили к восьми с половиной лет колонии общего режима.

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