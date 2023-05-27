В Коми пьяный водитель протаранил забор и опрокинул машину

В Ухте пьяный водитель опрокинул машину вместе с пассажиром. Сообщает ГИБДД по Коми.

Авария случилась 26 мая около 4:00 возле дома№20 улицы Подгорная. Известно, что за рулем находился мужчина 1975 года рождения, он ехал со стороны улицы Кирпичная по направлению улицы Подгорная. Ухтинец не смог справиться с управлением, вылетел с дороги и протаранил забор. После чего машина опрокинулась. Кроме водителя в салоне находился пассажир 1980 года рождения.