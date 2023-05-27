Лучше оставайтесь дома: четыре даты в июне, которые не пощадят никого

Россиянам рассказали о четырех опасных датах в июне. Многие столкнутся с трудностями, эмоции будут на пределе. Осторожность нужно соблюдать всем, пишет "ФедералПресс".
Первая опасная дата ожидается уже в начале месяца – 4 июня. На людей в этот день обрушатся неожиданные обстоятельства. Действовать придется быстро. Не планируйте серьезные и рискованные дела. Звезды советуют, провести день дома. Кроме того, отложите крупные покупки. Если вы не в силах изменить свои планы, будьте готовы к любым поворотам.
17 июня Сатурн будет ретроградным. Людям будет нелегко совладать со своими эмоциями, терпение окажется на пределе. Любой ценой избегайте в этот день конфликтов. Даже небольшая ссора может перерасти в серьезный скандал. Дышите ровно и сохраняйте спокойствие.
27 июня жизнь каждого из вас может измениться. Правда, как в положительную сторону, так и в отрицательную. Единственный выход - встретить перемены спокойно. Бить тревогу раньше времени не стоит. Возможно, вас ждут новые возможности.
В последний день месяца необходимо особенно внимательно отнестись к здоровью. Многие могут почувствовать усталость, вялость и даже дискомфорт. 30 июня отложите все дела и устройте себе отдых.