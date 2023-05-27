Лучше оставайтесь дома: четыре даты в июне, которые не пощадят никого

Россиянам рассказали о четырех опасных датах в июне. Многие столкнутся с трудностями, эмоции будут на пределе. Осторожность нужно соблюдать всем, пишет "ФедералПресс".

Первая опасная дата ожидается уже в начале месяца – 4 июня. На людей в этот день обрушатся неожиданные обстоятельства. Действовать придется быстро. Не планируйте серьезные и рискованные дела. Звезды советуют, провести день дома. Кроме того, отложите крупные покупки. Если вы не в силах изменить свои планы, будьте готовы к любым поворотам.