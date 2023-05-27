В Коми снова дорожает сахар и греча

В Коми продолжает расти в цене капуста. Об этом сообщает Комистат. Кроме того, за прошедшую неделю в республике подорожали колбаса на 5,4%, черный чай на 4,7%, также сыр на 3,4%, пшено, куриное мясо, сахар, свинина, молоко, гречка и соль стали дороже на 2,7%.

Снизились в стоимости рис и подсолнечное масло на 4,5%. Яйца и говядина тоже стали дешевле на 2,8%. Рыба, и мука подешевели на 1,8%.

Из овощей и фруктов подорожали белокочанная капуста на 21,2%, морковь стала стоить дороже на 13,8%, картофель на 6,7%, свекла на 4%. Кроме того снизились в стоимости огурцы на 14%, помидоры и лук на 3%, яблоки и бананы в среднем стали дешевле на 2%.

В аптеках подорожали аллохол на 1,6% и валидол на 1,4%.