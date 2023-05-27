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В одном из районов Коми проезд на общественном транспорте стал дороже

В одном из районов Коми проезд на общественном транспорте стал дороже Фото "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Цилемском районе проезд на общественном транспорте стал дороже на четыре рубля. 

Комитет Коми по тарифам утвердил приказ об установлении максимальных уровней тарифов на пассажирские перевозки. В документе отмечается, что предельный тариф на перевозки в пригородном автобусе повышен на три рубля, а в междугородних общественных транспортах — на 5,1 рублей за километр. 

Отметим, что максимальная стоимость за проезд по городу составляет 20 рублей. 

Напомним, в столице Коми в ДТП попал мотоциклист, который врезался в пассажирский автобус. В аварии пострадал водитель “железного коня”. У него диагностировали рассеченную рану на руке, ушибы и ссадины. Его не госпитализировали. Кто виноват в инциденте — читайте в нашем материале.

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