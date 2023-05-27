В одном из районов Коми проезд на общественном транспорте стал дороже

В Усть-Цилемском районе проезд на общественном транспорте стал дороже на четыре рубля.

Комитет Коми по тарифам утвердил приказ об установлении максимальных уровней тарифов на пассажирские перевозки. В документе отмечается, что предельный тариф на перевозки в пригородном автобусе повышен на три рубля, а в междугородних общественных транспортах — на 5,1 рублей за километр.