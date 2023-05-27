Сбер стал победителем национальной премии "Наш вклад"

Сбер вошёл в число победителей национальной премии "Наш вклад" и получил награду за первое место в номинации "Госкорпорации и госкомпании". Церемония награждения состоялась в Москве 25 мая. Премия отмечает роль социально ответственного бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Победителями первой национальной премии "Наш вклад" стали семь, а финалистами – 129 российских компаний, представляющих бизнес и НКО. Все они официально получили статус "Партнёр национальных проектов".

Сбер представил на премию 11 своих ESG -инициатив в поддержку четырёх национальных проектов: "Культура", "Образование", "Демография" и "Экология".

Национальный проект "Культура" поддержали проекты "Исторический город" (виртуальные маршруты с гидом по 324 объектам культурного наследия в 17 городах страны) и "Цифровой музей эвакуации" (посвящён эвакуации в Свердловск во время Великой Отечественной войны и создан Сбером совместно с Музеем истории Екатеринбурга).

Решению задач нацпроекта "Образование" содействуют проекты "Финансовая грамотность для детей-сирот" и "Экомарафон". Первый учит подростков 13-17 лет, оставшихся без попечения родителей, обращаться с деньгами и противостоять мошенникам, а второй помогает россиянам формировать экопривычки: минимизировать количество неперерабатываемых отходов, экономить невозобновляемые ресурсы и приобретать только то, что действительно нужно.

Достижению целей национального проекта "Демография" способствовал проект "ЗА_БЕГ", направленный на развитие бегового комьюнити с помощью наставников из Сбера в разных городах.

А копилка нацпроекта "Экология" пополнилась сразу шестью проектами, которые проводит Сбер. В ходе акции "Осенний кубок чистоты" в партнёрстве с Чистыми Играми (командные соревнования по сбору и сортировке мусора) в прошлом году было собрано 200 тонн мусора. В рамках комплексной программы по лесосбережению и лесовосстановлению "Сохраним лес" волонтёры Сбера высадили более 500 гектаров леса. По итогам всероссийской акции "Бумбатл" по сбору макулатуры на переработку было отправлено 375 тонн бумаги. Сотрудники и клиенты банка приняли активное участие в экологических мероприятиях "Дни Волги" в 15 городах Поволжья — это субботники и благоустройство берегов, сбор пластика для переработки, взятие проб воды для экологической экспертизы. Все эти мероприятия были организованы в рамках масштабной программы Сбера по вовлечению в ESG -повестку — " Сберегаем вместе " . Сама платформа программы насчитывает 1 млн уникальных посетителей, с её помощью уже проведено более 500 различных активностей. И, наконец, Зелёный Марафон Сбера — самый масштабный беговой проект с благотворительной составляющей в России. В этом году он состоялся в 10-й раз. 20 мая 2023 года в нём приняли участие свыше 110 тыс. человек в 60 городах страны.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Сбер — одна из крупнейших компаний России. У нашей команды есть колоссальное количество добрых инициатив, которые помогают воплощать в жизнь национальные проекты как в формате благотворительности, так и от имени компании, силами тысяч наших сотрудников — участников волонтёрского движения во всех часовых поясах огромной страны. Наши проекты, ставшие лауреатами премии, вносят значительный вклад в общее дело. Потому что для нас приоритетно всё, что связано с человеком, его здоровьем, образованием, культурой, средой проживания, жизненным укладом и окружением. Мы видим свою задачу в том, чтобы улучшать все эти сферы, используя нашу экспертизу, технологии, ресурсы и искреннее желание сотрудников Сбера содействовать развитию страны и повышению качества жизни".